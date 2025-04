POSLE USKRSA GRAĐANI MASOVNO ZVALI HITNU SA ISTIM SIMPTOMOM: Svi pravili OVU GREŠKU - Doktori upozoravaju: Budite oprezni

Dežurne ekipe Hitne pomoći su tokom noći posle Uskrsa imale pune ruke posla, sa ukupno 117 poziva, od kojih je njih 16 bilo sa javnih mesta.

"To je dosta za jednu noć. Nije bilo saobraćajnih nesreća koje su dovele do teških trauma, ali je bila jedna lakša saobraćajna nesreća sinoć oko 19:27 na uglu ulica Ratka Mitrovića i Nastićeve. Ženska osoba, starosti 65 godina, prevezena je do Urgentnog centra", izjavila je dr Milena Popović iz gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Dr Popović je dodala da nisu zabeleženi slučajevi akutnog koronarnog sindroma, dok su hronični pacijenti uglavnom zvali tokom noći.

"Tokom noći, bolovi u stomaku su bili najčešći razlog poziva, verovatno kao posledica povećanog unosa hrane za jučerašnji dan."

Umereno sa alkoholom i hranom tokom praznika

Doktorka je naglasila da bi unos alkohola i hrane trebalo da bude umeren i tokom današnjeg prazničnog dana.

"Naš savet je da se unos alkohola i hrane smanji, kako bismo izbegli potrebu za intervencijama. Padovi različite etiologije na javnim mestima su česti, pa apelujemo na naše sugrađane da budu oprezni prilikom hodanja, prelaska stepenica, posebno stariji sugrađani."

Dr Popović je upozorila da se u prazničnim danima, kada dolazi rodbina i porodica, često žuri, što može dovesti do neželjenih događaja.

Hitna pomoć nastavlja da apeluje na građane da budu oprezni i vode računa o svom zdravlju, posebno tokom praznika.

Umerenost u konzumaciji hrane i alkohola, kao i oprez prilikom kretanja, mogu značajno smanjiti rizik od povreda i potrebu za hitnim intervencijama.

Autor: Iva Besarabić