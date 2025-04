Stižu oluje sa grmljavinom! Ovi predeli biće prvi na udaru pljuskova, EVO i kada: Prognoza do početka maja

Pravi letnji dan danas u Sbiji. Veoma toplo vreme nastaviće se početkom sedmice pred nama.

Ponedeljak će i u nastavku dana doneti sunčano i veoma toplo vreme i maksimalne temperature od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 27°C.

Posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, a na jugu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U noći ka utorku lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti ponegde i na severu i severozapadu Srbije.

Ovo će biti uvod u jaču promenu vremena koja se očekuju u nastavku sedmice.

Od utorka do vikenda u Srbiji će biti promenljivo oblačno i veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde i za jače oluje sa grmljavinom.

Temperatura će biti u postepenom padu, ali će ostati i dalje toplo vreme, uz temperature oko 20 stepeni.

Naredni vikend doneće jače zahlađenje vremena i prodor vrlo hladne vazdušne mase sa severa, tako da će kraj aprila biti obeležiti vreme nalik jesenjem.

Svežije vreme nastaviće se i na samom početku maja, a potom će uslediti postepeni porast temperatura i povratak proleća.

Prosečna maksimalna temperatura za kraj aprila je od 17 do 21°C, tako da će ona do utorka biti za 7 stepeni viša od proseka, da bi se do vikenda vratila na prosečne vrednosti, a krajem aprila bila bi za 5 do 7 stepeni niža od napomeutog proseka.

Dakle, nakon kratkotrajne stabilizaicije vremena, nastavak aprila doneće ponovo veoma promenljivo vreme.

Autor: Snežana Milovanov