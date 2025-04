Završio se uskršnji, a već od sledeće nedelje počinje novi raspust: Đaci u Srbiji od sutra u klupama, ali na kratko

Đaci u Srbiji se sutra, posle uskršnjeg raspusta, vraćaju u klupe, ali samo na kratko, jer već sledeće nedelje idu na novu pauzu - za prvomajske praznike.

Uskršnji raspust praktično je prvi deo prolećnog raspusta, trajao je ukupno 6 dana, a prvomajski će trajati 4 dana, sa sve danima vikenda. Sutra bi, prema najavama od prošle nedelje, nekoliko gimnazija u Beogradu, koje su u blokadi ili obustavi nastave još od kraja prvog polugodišta, trebalo da počnu sa radom.

Uskršnji raspust trajao je od 16. do 21. aprila i prvi radni dan za đake u Srbiji je sutra, 22. april.

Već sledeće nedelje, sledi im još jedan mini odmor - za Međunarodni praznik rada, Prvi maj. U školu, tako, neće ići još 4 dana - 1, 2, 3. i 4. maja!

Sve ukupno, tako, učenici u Srbiji ove godine imaju 10 dana prolećnog raspusta, samo što je podeljen u dva dela zbog velikog razmaka između dva praznika.

Ovo će ujedno biti i poslednji predah za sve školarce pred kraj školske godine i početak letnjeg raspusta.

Odmah nakon prolećnog raspusta, tačnije 5, 6, 7, 8. i 9. maja, po prvi put ove godine biće održana i Nedelja sećanja i zajedništva, posvećenja sećanjima na dva masovna ubistva - u OŠ "Vladislav Ribnikar" i Duboni i Orašju, koja su se dogodila 3. i 4. maja 2023. godine.

Letnji raspust i kraj školske godine

Kako je za "Blic" nedavno izjavila Slavica Đukić Dejanović, bivša ministarka prosvete, školska godina 2024/2025. u Srbiji će biti produžena za najviše pet radnih dana samo za one škole koje ne nadoknade propuštenu nastavu u nastavnoj godini".

Pa će tako, za učenike od prvog do sedmog razreda, u školama gde za produženom školskom godinom ima potrebe, umesto planiranog datuma 16. juna 2025. godine, raspust početi 23. juna, a poslednji dan nastave biće petak, 20. jun.

Za učenike osmog razreda planirano je da nastava traje do 30. maja, međutim trajaće sve do 6. juna, nakon čega će krenuti sa pripremama za završni ispit. Letnji raspust počeće po završetku male mature, a iako je poslednji ispit prema planu ove godine trebalo da bude održan 18. juna, polaganja male mature je pomereno, pa još uvek nije poznato kog datuma će se osmaci tačno raspustiti, ali bi to trebalo da bude kraj juna.

Što se tiče srednjoškolaca, za učenike 1, 2. i 3. godine nastava će biti završena 27. juna, umesto planiranog 20. juna, dok će veliki maturanti, umesto do 23. maja, za gimnazije, i 30. maja, za srednje stručne škole, na nastavi biti do 30. maja, odnosno 6. juna.

Proba i prava mala matura

Kako je Blic ranije pisao, proba male mature, koja je trebalo da se održi u petak, 21. marta 2025. godine i u subotu, 22. marta 2025. godine, pomerena je za poslednju nedelju aprila.

Matematika će biti na programu 25. aprila, dok će maternji jezik i izborni predmeti biti polagani između 22. i 30. aprila, a škole će same odrediti tačne datume za ova dva testa.

Kakvi će biti testovi na probnoj maloj maturi, ali i ostale nove informacije možete pročitati u našem zasebnom tekstu.

Završni ispit, odnosno mala matura, trebalo je da se polaže 16, 17. i 18. juna, međutim i ovi datumi su pomereni, a kako je ranije izjavila ministarka Đukić Dejanović, finalni ispiti male mature planirani su za kraj juna, mada će se konačni datumi znati nakon probe male mature.

Do kada će učenici birati izborni predmet

I rok za podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi) trebalo bi da bude pomeren, a kao posledica odlaganja probe male mature za kraj aprila, jer đaci nakon nje treba da odluče koji će predmet konačno izabrati.

Inače, poslednji rok za promenu izbornog predmeta trebalo je da bude 10. april 2025. godine.

Gde učenici mogu da vežbaju za ispit

- Imajući u vidu značaj kvalitetne pripreme za završni ispit, podrška učenicima, osim pripremne nastave koju organizuje škola, obezbeđena je i u vidu zbirki zadataka koje je pripremio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Takođe, na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nalaze se testovi završnog ispita iz prethodnih godina - navodi se u saopštenju ministarstva.

Učenici mogu da vežbaju i provere svoje znanje i na portalu eVežbaonica gde se nalazi više od 4.200 zadataka različite težine.

Zbirke zadataka i eVežbaonica sadrže i zadatke na osam jezika nacionalnih manjina (albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom) učenike koji nastavu pohađaju na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Takođe, na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola postavljeni su časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita".

Nedelja sećanja i zajedništva uvrštena u kalendar

U školski kalendar uvrštena je i Nedelja sećanja i zajedništva, koja je prvi put održana ove godine, posvećenja sećanjima na dva masovna ubistva - u OŠ "Vladislav Ribnikar" i Duboni i Orašju, koja su se dogodila 3. i 4. maja 2023. godine.

Vidovdan i dodela knjižica

Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u subotu, 28. juna 2025. godine, prema aktuelnom kalendaru.

Svečana podela svedočanstava, učenicima osmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u periodu ne dužem od sedam dana od završetka nastavne godine.

Autor: Aleksandra Aras