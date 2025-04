Završio se prolećni raspust, a već sledeće nedelje đake čeka novi odmor! Ovog datuma bi trebalo da završe školsku godinu

Prolećni raspust je trajao od 16. do 21. aprila.

Učenici osnovnih i srednjih škola danas se posle prolećnog raspusta koji je počeo 16. aprila vraćaju u školske klupe. Međutim, već sledeće nedelje čeka ih novi mini-odmor zbog Praznika rada koji pada od četvrtka 1. maja do 4. a prvi nastavni dan je ponedeljak 5. maj.

Osmaci od danas do kraja meseca imaju i probnu malu maturu s tim što će test iz matematike svi polagati 25. aprila, dok test iz maternjeg jezika i izbornog predmeta polažu od 22. do 30. aprila u terminu koji odredi škola.

Ove školske godine od 5. do 9. maja prvi put se obeležava Nedelja sećanja i zajedništva kao sećanje na žrtve masovnih ubistava u OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju 3. i 4. maja 2023.

Prema ranije usvojenom školskom kalendaru koji podleže izmenama, osmaci školsku godinu završavaju 30. maja, a ostali 16. juna. Srednjoškolcima do trećeg razreda je poslednji nastavni dan 20. jun, a maturantima gimnazija 23. maj, odnosno stručnih škola 30. maj. Moguće su izmene datuma s obzirom na to da je ministarka prosvete ranije najavila mogući produžetak školske godine za najviše pet radnih dana za one koji ne uspeju da nadoknade nastavu.

Osmaci završni ispit, prema sadašnjem kalendaru, treba da polažu 16, 17. i 18. juna, međutim, datumi su pomereni i novi će biti saopšteni nakon završetka probne male mature. Podela đačkih knjižica od prvog do sedmog razreda biće na Vidovdan, dok će osmaci svedočanstva dobiti najkasnije sedam dana po završetku školske godine.

Autor: A.A.