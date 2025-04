Od 23. juna Er Srbija uspostavlja direktne letove između Beograda i Ženeve

Er Srbija će od 23. juna uspostaviti direktne letove između Beograda i Ženeve a srpska nacionalna avio-kompanija će na toj ruti saobraćati tri puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom, saopštila je danas Er Srbija.

Avio-karte su dostupne na vebsajtu kompanije airserbia.com, putem mobilne aplikacije, kao i u poslovnicama Er Srbije.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić je rekao da se obnavljanjem letova između Beograda i Ženeve dodatno jača prisutnost Er Srbije u Švajcarskoj.

- Pored Ciriha, do koga ćemo tokom letnje sezone saobraćati čak 21 put nedeljno, uvodimo i dodatna tri leta do Ženeve. To je jedan od najvažnijih evropskih diplomatskih i finansijskih centara, u kome živi i značajan broj pripadnika srpske dijaspore. Direktna avio-linija naše avio-kompanije omogućiće putnicima iz zapadne Švajcarske jednostavno i efikasnije povezivanje sa Beogradom i brojnim destinacijama do kojih Er Srbija leti - naveo je on.

Ženeva je sedište brojnih međunarodnih organizacija, među kojima su Ujedinjene nacije i Crveni krst, često je jedan od prvih izbora poslovnih putnika, ali je rado posećuju i turisti u potrazi za inspiracijom i kvalitetnim odmorom.

Er Srbija nudi dobru povezanost iz Ženeve, preko Beograda, do Atine, Budimpešte, Dubrovnika, Ankare, Herakliona, Istanbula, Larnake, Ljubljane, Malte, Ohrida, Bukurešta, Pule, Rodosa, Sarajeva, Soluna, Skoplja, Sofije, Splita, Tbilisija, Podgorice, Tirane, Tivta, Varne, Beča, Zagreba i mnogih drugih gradova.

