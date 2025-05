Deda Đorđe je rođen 1. maja! Groblje na Zejtinliku čuvao više od pola veka, a pred smrt imao jednu želju: Svi Srbi ovo treba da znaju!

Čuvar srpskog groblja Zejtinlik, čuveni čiča Đorđe Mihailović, rođen je na današnji dan 1. maja 1928. godine u Solunu.

Zejtinlik, smešten u samom centru Soluna, obuhvata 21.000 grobova, od kojih je 8.000 srpskih vojnika. Ostali grobovi pripadaju vojnicima iz Francuske, Engleske, Italije i Rusije. Međutim, srpsko groblje se ističe po svojoj centralnoj poziciji, raskošnom spomeniku i najvećoj posećenosti.

Đorđe Mihailović je bio treća muška glava ove srpske porodice iz Crne Gore koja više od 100 godina zadužuje našu zemlju i narod.

- Istorija porodice Mihailović počinje sa mojim dedom, koji po završetku rata ostaje ovde, u Solunu. Deda Savo bio je prvi čuvar Zejtinlika, pa zatim moj otac i onda ja. Ceo život sam proveo na groblju - rekao je deka Đorđe svojevremeno za Kurir i dodao da je 1961. postao čuvar groblja.

- Dolazili su vojnici - veterani rata da zapale sveće svojim stradalim drugovima, braći, kumovima... Kasnije, kako su godine prolazile, a oni poumirali, počeli su da dolaze njihovi potomci - prisećao se sada pokojni čiča Đorđe.

Mihailović nije imao muškog potomka pa se sa njim završila jedna era jer nije bilo više Mihailovića koji bi nasledili Đorđa.

- Svih ovih godina poštovali su me svi - Srbija, naš konzulat ovde u Solunu i svi naši ljudi koji obilaze groblje. Sada mi dani prolaze mirno, porodično. Zdravlje i godine mi ne daju drugde do da budem kod kuće. Sada mi je važno da vam kažem nešto. To pričam tolike godine i to svi treba da znaju - najbitnija je naša domovina, naša Srbija! - naglasio je on.

Podsetimo, čika Đorđe je preminuo 2. jula 2023. godine. Mihailoviću je ispunjena poslednja želja da bude sahranjen u uniformi, a minule godine u septembru na srpskom vojničkom groblju otkrivena je njegova bista.

Preminuo je u julu 2023. godine.

Autor: Jovana Nerić