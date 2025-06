On je lik sa 'hiljadarke' - Poreklom Nemac, a u duši Srbin: Evo ko je bio Đorđe Vajfert

Na današnji dan 1850. godine rođen je industrijalac, filantrop, dobrotvor i guverner Narodne banke Srbije Đorđe Vajfert.

Đorđe Vajfert je rođen u Pančevu, tada delu Habzburške monarhije, 15. jula 1850. godine. Njegova porodica bavila se pivarstvom, a od 1873. godine, nakon što je postao srpski državljanin, razvio je proizvodnju piva u Beogradu, gde je „Prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert A.D.” imala važnu ulogu u industrijalizaciji zemlje. Naročito je bio aktivan u istraživanju rudnih bogatstava Srbije, te je zaslužan i za otkrivanje bakarne rude u Boru 1903. godine.

Bio je član Osnivačkog i prvog Upravnog odbora Narodne banke (1884), guverner u dva mandata (od 1890. do 1902. godine i od 1912. do 1926. godine), a od 1926. doživotni počasni guverner jugoslovenske Narodne banke sve do smrti 12. januara 1937. godine.

Posebno je značajan njegov rad u emisionom zavodu tokom Prvog svetskog rata, kada je Narodna banka svoju delatnost obavljala u Marselju u Francuskoj. Iako je zemlja bila pod okupacijom, vlada i kralj u izbeglištvu, a Narodna banka u stalnim selidbama još od jula 1914. godine, kurs dinara je za to vreme, uprkos svim okolnostima, ostao stabilan. Po oslobođenju zemlje, posle četiri i po godine izgnanstva i više hiljada kilometara pređenog puta (Beograd–Niš–Kruševac–Skoplje–Solun–Marselj–Beograd), Narodna banka je zatvorila krug, vrativši se 1919. godine na staro mesto, u Beograd, ali u novu državu.

Bio je veliki kolekcionar. Svoju numizmatičku zbirku od 14.000 eksponata poklonio je Beogradskom univerzitetu. Muzej grada Beograda od njega je na poklon dobio kolekciju od 250 gravira, karata i slika glavnog grada.

U novoj državi Vajfert je kao guverner organizovao poslove oko unifikacije valute i preuzimanja mreža filijala bivše Austrougarske banke. Narodna banka je bila instrument države u ozdravljenju nacionalne valute i sprečavanju berzanskih špekulacija.

Umro je 1937. godine u Pančevu i sahranjen u katoličkoj crkvi Svete Ane, koju je za života podigao.

Proglašen je za počasnog građanina Pančeva, a njegov lik krasi našu novčanicu od hiljadu dinara.

Autor: Dalibor Stankov