'DOZIVAO JE MAMU U POMOĆ, A NJE NIGDE' Srpkinja u toaletu kafića zatekla dečaka (3) spuštenih pantalona

Jedna korisnica društvenih mreža iz Srbije podelila je neobično i, kako sama kaže, uznemirujuće iskustvo koje joj se dogodilo u jednom kafiću.

Na svom Iks (X) profilu, žena je opisala trenutak kada je sa svojom sestrom sedela u kafiću i začula dečji glas kako doziva majku, a ono što je usledilo izazvalo je pažnju i reakcije brojnih korisnika ove mreže.

- Danas sa sestrom, u omiljenom kafiću pijemo kafu. Bašta puna, sele unutra. U jednom momentu čujemo da neko doziva mamu. Vidim dečaka od svoje 3, 4 godine kako viri iz toaleta, smaknute trenerke - započela je svoju objavu.

Dodaje da majka dečaka nije bila u blizini, a on je bio sam u toaletu, dezorijentisan i sa spuštenom odećom.

- Krenem ka njemu, pitam kako mu se zove mama, kaže Marija. Izlazim, vičem ‘mamaaa Marija’. Niko se ne odaziva. Odem u baštu – ništa. Vraćam se kod njega, pitam da li hoće da ga obučem, krenuo golišav. Kaže: "eee, k**io sam"- nastavila je.

Tek nakon dodatnog traganja, uspela je da pronađe dečakovu majku, koja je, kako navodi, prošla pored nje bez mnogo emocija, ni ne zahvalivši se.

- Prođe, ne reče ni hvala. Nije ni važno, problem rešen. Mali slatkiš mi maše - zaključila je nepoznata žena svoj post kojim je izazvala burne reakcije.

Ispod same objave nizali su se komentari o tome kako roditelji umeju da budu neodgovorni.

"Nemam reci, u šoku sam. Sve sam čula, ali ovo!", "Svi se ustežu da kažu da je mama kr*ten. Ne šalješ u WC dete samo ako ne zna da se pobrine za sebe. A sad samo napred vi koje se pronalazite u priči, pa je zato i razumete. Stoka lenja", "Sedela sam sa drugaricom u bašti kafića, dete u pelenama i sa cuclom je sebi postavilo dva jastuka sa stolica i leglo da spava dole na beton. Mama je opušteno pričala sa prijateljicom i drndala telefon. Drugarica me je jedva odvukla...", "Da sam ja bila na Vašem mestu rekla bih joj onako usput da sam upravo obavestila policiju da sam pronašla dete bez nadzora samo u toaletu kafića sa spuštenim pantalonama", "Nije dete igračka, a nije ni za svakoga, a to hvala, pa potpuno su se izgubile 4 male reči, hvala, molim, izvoli, izvini.", "Nažalost, ovde nije problem samo to što dete ne zna samo da se pobrine za sebe, vec i sama bezbednost tako malog deteta samog u javnom toaletu!", bili su samo neki od komentara.

Autor: Jovana Nerić