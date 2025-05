Požurite sa plaćanjem! Rok uskoro ističe i važi za sve

Rok za uplatu poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine jeste 15. maj, saopštili su iz Sekretarijata za javne prihode Grada Beograda.

Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana nakon početka tromesečja, kao što je propisano Zakonom o porezima na imovinu.

Za fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za drugi kvartal 2025. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2024. godinu.

Ukoliko ne dođe do redovnog i blagovremenog izmirivanja poreza, obaveznicima se obračunava i naplaćuje zakonom propisana kamata zbog kašnjenja u plaćanju, ali i pokretanje prekršajnog postupka.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode i to svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 8 do 18:30 časova.

Autor: Dalibor Stankov