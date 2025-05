OD OVOG DATUMA TEMPERATURE IZNAD 25, A DO TADA... Evo šta čeka Srbiju, ovo niko nije očekivao u maju mesecu!

Pred nama je još jedna vedra i vrlo hladna noć, ponegde uz slab prizemni mraz

Nastavlja se prohladno vreme u Srbiji, a izraženo severoistočno visinsko strujanje donelo je hladnu vazdušnu masu sa istoka i iz oblasti Karpata. Jutros je u Srbiji zabeležen i mraz, u Vršcu i na Kopaoniku je izmeren -1°C.

Pred nama je još jedna vedra i vrlo hladna noć, ponegde uz slab prizemni mraz.

Sreda će doneti nešto toplije vreme tokom dana dana, uz maksimalne temperature od 18 do 22, u Beogradu je 20°C.

Najtopliji dan biće četvrtak, s obzirom na to da će preovladavati jugozapadnovisinsko struajanje, sa Mediterana će doći do priliva toplije vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Ovo toplo vreme biće kratkog daha, jer već uveče do Vojvodine, a tokom petka i do ostalih predela Srbije doći će do prodora hladnog fronta, uz drastično zahlađenje.

Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar.

Temperatura će biti u drastičnom padu, a na višim planinama južne i jugozapadne Srbije očekuje se sneg.

U petak tokom dana sa severa delimično razvedravanje.

Za vikend promenljivo oblačno i prohladno, uz jak severozapadni vetar, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice očekuje se još jedan talas kišovitog vremena.

Sve do sredine sledeće sedmice biće relativno sveže.

Potom će usediti postepeni porast temperatura iznad 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, od 25. maja biće konačno toplo i u skladu sa kalendarom, uz maksimalne temperature i iznad 25 stepeni, a u ponegde bi bile i do letnjih 27.

Autor: D.B.