DANAS MALO TOPLIJE NEGO JUČE: Jutros mraz, popodne rast temperature, ali u danima pred nama... Čeka nas PRAVA ZIMA

U nedelju ujutru slab mraz i ponegde magla ili sumaglica.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju i krajem dana oko normale. Minimalna temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna od 9°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

Beograd: U nedelju pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura oko 0°C u centru, na obodu grada do -2°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 5°C.

Niš: U nedelju ujutru slab mraz i moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 13°C. Uveče suvo.

Užički region: U nedelju ujutru slab mraz i ponegde magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -5°C do -2°C, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčano i toplije, do 10°C.

VOJVODINA: U nedelju ujutru slab mraz i ponegde magla ili sumaglica. Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak ujutru iznad normale, a krajem dana oko normale. Minimalna temperatura od -4°C do -1°C, a maksimalna od 10°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

Novi Sad: U nedelju ujutru slab mraz i moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab južni i jugoistočni. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 2°C.

Subotica: U nedelju ujutru slab mraz i moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u subotu. Vetar slab južni i jugoistočni. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 1°C.

Vreme prekosutra: U ponedeljak malo svežije uz naoblačenje sa prolaznom kišom koje zahvata najpre sever i zapad Srbije. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 7°C na severu do 12°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 5°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U utorak i sredu toplije uz jačanje južnog i jugoistočnog vetra. U utorak je moguća prolazna kiša na severu, a u sredu novo naoblačenje zahvata sever i zapad Srbije i do kraja dana donosi kišu većini predela. U noći ka četvrtku i u četvrtak zahlađenje sa kišom i mogućim snegom ponegde i u nižim predelima u četvrtak rano ujutru.



Autor: Dubravka Bošković