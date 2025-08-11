AKTUELNO

Politika

'KAO ŠTO SU ZATVORILI FAKULTET, TAKO SU MISLILI DA ZATVORE SRBIJU' Profesor Čedomir Antić o blokadama, stanju na Filozofskom fakultetu i prevremenim izborima

Izvor: Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen/Centar za društvenu stabilnost ||

Istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Čedomir Antić izjavio je danas da se na toj visokoškolskoj ustanovi prijemni ispiti održani prema prošlogodišnjim kvotama i ukazao da je broj prijavljenih za upis opao, navodeći da je na katedri za psihologiju zabeležen pad prijavljenih od 25 do 30 odsto.

- Nažalost, kada je reč o istoriji, mislim da je još nekoliko odeljenja tako prošlo, naš prijemni ispit je bio na hodniku, što prilično tužno govori o fakultetu - rekao je Čedomir Antić za Tanjug.

Dodao je da kvote za upis studenata ove godine prvobitno nisu bile odobrene samo Filozofskom fakultetu zato što je kasnije ušao u proces nadoknade nastave i istakao da su za trenutno neredovno stanje na fakultetu odgovorne uprava Filozofskog fakulteta i Rektorat Univerziteta u Beogradu, koji su se, kako je naveo, postavili politički, neodgovorno i nezrelo.

- Jednostavno, stanje je neredovno, ali moram da kažem, za to je kriva pre svega uprava fakulteta i uprava Univerziteta. Iako Univerzitet, odnosno Rektorat, to jest rektor, nemaju velika ovlašćenja, oni su se postavili politički, neodgovorno, nezrelo i, ja verujem, duboko štetno - naveo je Antić.

Ukazao je i da su pojedine katedre na odeljenjima za istoriju i filozofiju obnovile nastavu još u junu, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i Nacionalnim telom za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), i uspele su da završe, celokupan materijal je snimljen i objavljen na vreme.

Antić je dodao da je "blokaderska uprava" fakulteta omogućila da dva meseca nadoknade nastave bude objavljivanje nekakvih tekstova, izbora radova, knjiga na određenim platformama poput "Google Classroom-a" i "Moodle-a", što su, kako je naveo, i Ministarstvo i NAT-a ocenili kao nedopustivo.

Na pitanje kako komentariše pozive studenata u blokadi i pojedinih opozicionih političara za raspisivanje prevremenih izbora, Antić je rekao da je neozbiljno od strane opozicije da prethodnih 10 godina govori o neravnopravnim izbornim uslovima u Srbiji, a da potom uputi ultimatum da se oni održe za 50 dana.

- To govori da je neko pomislio da može, kao što je zatvorio Filozofski fakultet, snagama spolja i uz dekansku, prodekansku, odeljensku pomoć, a to je desetak profesora, da može tako da zatvori i Srbiju - rekao je Antić.

Dodao je da se to videlo na izborima u Kosjeriću i Zaječaru.

Autor: D.B.

#Filozofski fakultet

#Izbori

#blokade

#prevremeni izbori

#čedomir antić

POVEZANE VESTI

Politika

'VELIKO ZLO JE UDARILO NA SRBIJU, BLOKADE POKAZALE KOLIKO JE STRAŠAN SPOLJNI UTICAJ' Profesor Čedomir Antić o blokaderima i podelama u društvu

Politika

'Studira 6 godina, a poznat je po tome što je nokautirao starijeg čoveka!' Profesor Čedomir Antić otkrio ko vodi blokadere na Filozofskom fakultetu

Društvo

Danas počinju prijemni ispiti na univerzitetima! Ovo su najvažnije informacije

Politika

Profesor Čedomir Antić: Ovaj anarhistički pokret je od samog početka nasilan (VIDEO)

Politika

PROFESOR ANTIĆ: Ne bih podržao blokadere sve da i moja porodica učestvuje u blokadi

Politika

Vuletić: Veliki je broj studenata koji su nastavili studije na Filozofskom fakultetu