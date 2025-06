'Studira 6 godina, a poznat je po tome što je nokautirao starijeg čoveka!' Profesor Čedomir Antić otkrio ko vodi blokadere na Filozofskom fakultetu

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić govorio je o protestima blokadera, istakavši da "ta grupica anarhista ne može da funkcioniše nigde u svetu".

On je tom prilikom spomenuo studenta koji, kako otkriva, vodi blokadere i pokušava da minira onlajn nastavu, istakavši da je reč o studentu koji studira 6 godina, nije uspeo da položi osnovni ispit na 1. godini, a poznat je po tome što je nokautirao starijeg čoveka.

- E sad, ljudi koji ovo vode, a to su profesori, ta grupica anarhista ne može da funkcioniše nigde u svetu. Zna se kako se vode protesti. Mi smo vodili proteste 90-ih godina, nikoga ne ugrožavajući. Pa smo naterali jedan tiranski režim da odstupi. Našem protivniku smo dozvolili da govori na platou, neko je vikao "ua", ali to je bila demokratska atmosfera. On se nije posle žalio zbog toga, pozdravljali smo se na ulici.

- A vi sada imate situaciju da čovek koji govori kao Milašin iz "Selo gori a baba se češlja", sprema se da bije 'seljobera ćacija' iz ne znam... Bosne, i to snima. Kod mene blokadere vodi i sad namerava da moju onlajn nastavu nekako minira student koji studira 6 godina, nije uspeo da položi osnovni ispit na prvoj godini, ali je uspeo da krajem 2023. udari direktora Zavoda za statistiku i nokautira ga pred Skupštinom - rekao je Antić.

Autor: Jovana Nerić