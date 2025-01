ČEDOMIR ANTIĆ OTKRIO SVE! Proteste vode anarhisti i Hrvati: Prave od Srba Kurde i otimaju Vojvodinu! (VIDEO)

Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta govorio je u emisiji "Razgovori sa Zlojutrom" o dešavanjima u našoj zemlji. Profesor Antić istakao je da proteste vode anarhisti i Hrvati.

Takođe, Čedomir Antić govorio je i o pokušajima da se otme Vojvodina od Srbije. On je naveo da od Srba prave Kurde i otimaju Vojvodinu.

Antić je u istoj emisiji dodao da su plenumi anarhistički model i da je to totalitarna ideologija, baš kao i komunizam i fašizam!

- Nažalost, studetni su danas prihvatili model borbe koji je nama bio neprihvatljiv 1996/97! Ja ne znam zašto bi neko blokirao fakultet? Ko će da ga deblokira? Drugo, odlučivanje plenumima. To je po mom uverenju totalitarno, to je ideja i model rada anarhistički a anarhizam je poput komunizma i fašizma - totalitarna ideologija! Nažalost, to je sada realnost, a ta realnost je dovela do posledica. Jedna od posledica je da nemaju jasne i lako izvodive zahteve, a druga je da će protest biti jako teško zaustavljen - rekao je on.

Celu emisiju pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs