Direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić je, govoreći za TV Pink, istakao da Srbija mora da nastavi da ima trend rasta kao i do sada - kako bismo marljivim radom dospeli do titule prve evropske ekonomije.

Direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić kaže da se Srbija nalazi u piku infrastrukturnog razvoja, pre svega, kada je u pitanju putna infrastruktura.

- Od 2012. godine je izgrađeno i pušteno u saobraćaj 552 kilometra autoputeva i brzih saobraćajnica. Srbija je pokazala snagu i na dobrom je putu. Krupnim korakom dostižemo sve ono što smo propustili devedesetih i posle dvehiljadite. To je odličan put razvoja Srbije, u decembru smo pustili u saobraćaj 54 kilometra saobraćajnice Šabac-Loznica, pustili smo 30 kilometara moravskog koridora... - rekao je Antić.

To je jedna ušteda vremena, od negde 45 minuta, do sat vremena, rekao je Antić govoreći o saobraćajnici Šabac-Loznica.

- U planu je da se pusti još nekih 40 kilometara, što na projketu prema Valjevu, što na dunavskom koridoru, i to se očekuje u narednim danima i nedeljama. Paralelno sa ovim radimo 533 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. To mora da se isprati adekvatnim merama države - naveo je Antić.

- Nama je ključna politička stabilnost, sigurnost i rad. Ako Srbija želi da nastavi da se razvija, ako želi da ostane na trendu, ako želimo da nastavimo sa trendom, budemo možda prva evropska ekonomija, potrebno nam je sve što je predsednik govorio - rekao je Antić potom

- U 2025. godini planiramo da pustimo oko 170 kilometara autoputeva i saobraćajnica - najavio je Antić.

Govoreći o izjavi Jove Bakića, Antić navodi da njegovo ponašanje kakvo smo sada videli, isto je kao i ranije.

- Očigledno da je bio pod uticajem adrenalina... Bilo kakav napad na SPC, tradicionalne vrednosti, su poslednje što nam u ovom trenutku treba. Imali smo tragediju, ona je Srbiju zavila u crno, nemamo kriterijum po kom se meri kome je najviše žao. Kao ljudi smo pokazali pijetet prema žrtvama, porodicama. Imali smo predsednika koji je rekao politička i krivična odgovornost... Imali smo brzu i efikasnu istragu, dovedeno je do toga da su donete krivične prijave. Nema zaštićenih - naveo je potom Antić.

- Konačno imamo one koji žele da profitiraju, a to je za mene katastrofalno. To se dešava od Ribnikara, Dubone, Orašja... To nije ljudski... - rekao je Antić.

Urednik magazina "Optimist" Predrag Azdejković kaže da je pitanje ko non-stop u Srbiji podgreva nasilje i zbog čega.

- Pokušavaju da se nakaleme na studente, sad bi oni da preuzmu to, a da se studenti sklone... Rektorka je ćutala i nije ništa znala... To je problem, neko iskorišćava studente koji završavaju prljav posao na ulici... Sada traže da iz Matice srpske podnesu ostavke, jer su "oni napali studente". Neko mora da kaže da je "dosta" i tome mora da se stane na put - napomenuo je Azdejković.

Narodni poslanik Marjan Rističević istakao je da je država zajednica ljudi - složen proizvod koji se ne da napraviti na brzinu, ali se može srušiti brzo...

- Primena nasilja prema meni, evo, niko nije platio za to... Ljudi treba da šitite državu od neljudi... Definicija terorizma je pretnja sa korišćenjem nezakonitog nasilja, plašebnje vlasti i društva, da bi se postigli politički ciljevi... Imamo Jovu Bakića... - rekao je Rističević.

- Imamo profesora Pravnog fakulteta koji podržava 3 povrede Ustava Srbije... Dakle tri ustavna prava, uz obilje njegovih nezakonitih radnji... Sonja Bierko, Ješić i ostali, isti su svi - naveo je Rističević.

Autor: Dubravka Bošković