'GRAĐANI NE TREBA DA BRINU' Srbljanović za TV Pink: Imamo zalihe nafte, puna skladišta gasa i dobre vesti iz Azerbejdžana! Sve što je STRATEŠKI rađeno godinama dolazi do izražaja

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Stefan Srbljanović istakao je danas za TV Pink da građani Srbije ne treba da brinu, jer Srbija u rezervama ima nafte za 3 meseca.

Stefan Srbljanović kaže da je jasno zašto su i Plenković i Sijarto komentarisali sve što se dešava povodom uvođenja sankcija NIS-u.

- Janaf može da ode u stečaj. Bitno je da građani ne treba da brinu, čuli smo razne teorije zavere... Čuli smo priče o Vučićevim botovima i ostalo... Dakle, mi imamo zalihe nafte za preko 3 meseca, imamo puna skladišta gasa, imamo dobru vest od Azerbejdžana... Dakle, nećemo trošiti skladišta. Dolazi do izražaja i sve što smo radili strateški godinama... Sve je važno, da ne pričamo o interkonekcijama... Kada je u pitanju nafta, za reko 3 meseca imamo zalihe. Imamo kratke rokove, ali verujem u sve to radi predsednik republike - rekao je Srbljanović.

Osetljiv je trenutak, i sve ide u prilog tome, izaziva još veći haos u svetu, Tramp preti da će da preuzme pola sveta, rekao je Srbljanović govoreći o uvođenju sankcija NIS-u.

- Poruka predsednika i premijera je ta, davde neće biti nikakve otimačine. Mi smo dobri sa Rusima, prijatelji smo. Tražićemo kompromisno rešenje, novca imamo da otkupimo akcije,pitanje je samo kakav će se modalitet tu naći. Imamo rok do kraja februara, videćemo šta će se desiti - rekao je potom.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da je reč "nacionalizacija" teška reč, jer kako dodaje, to u bilo kojoj zemlji znači da nijedan investitor nije bezbedan.

- Vidi se da se u Ukrajini daje novac od dividendi, a ne od glavnice, jer bi se tu narušio međunarodni poredak. Postoje neka, da kažemo crvena slova i linije koje ne treba da se diraju. Neki govore da sve kompanije koje imaju vlasništvo rusije idu i do 2.000 zaposlenih. Postavlja se pitanje da li će sirova nafta da dolazi do NIS-a, jer bi onda mogao da nastavi da funkcioniše pod američkim sankcijama - rekao je on.

Sve zavisi od politike, i tu sve utiče, naveo je on.

Autor: Dubravka Bošković