Đedović za Pink: Tražićemo produženje rokova za izlazak ruskog kapitala iz NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je u interesu i američke i ruske strane da se nađe rešenje za NIS, pogotovo sa dolaskom administracije Donalda Trampa i dodala da će Srbija tražiti produženje rokova za završetak svih operacija u vezi sa izlaskom ruskog kapitala iz ove kompanije.

Đedović Handanović je istakla da je za građane i privrednike važno da nema razloga za brigu i poručila da će Vlada Srbije pronaći najbolje rešenje za NIS.

''Da su nam bile potrebne ove sankcije, nisu, i ništa Srbija nije uradila da bi tome doprinela, osim što principijalno vodi svoju politiku, ali ove sankcije su sveobuhvatne kada je ruski energetski sektor u pitanju, tako da nemaju eksplicitno veze sa Srbijom, a s druge strane nas su pogodile'', rekla je ministarka za TV Pink.

Navela je da je dat rok do 25. februara za potpuni izlazak ruskog kapitala i interesa iz NIS-a i dodala da je Vlada Srbije razgovarala i sa jednom i sa drugom stranom, kao i da su vladini radni timovi već imali nekoliko sastanaka.

''Posvećeno radimo, pričali smo i sa američkom stranom i sa ruskom stranom ima tu još konsultacija da se obavi, imamo nekoliko nedelja ispred nas'', rekla je Đedović Handanović.

Navela je da će razgovarati i ruski i američki partneri jer je, kako kaže, u interesu i jednoj i drugoj strani, a pogotovo sa dolaskom Trampove administracije da se nađe rešenje.

''Tramp je rekao da želi da bude mirotvorac, tako da to treba staviti u jedan širi kontekst što će opet iziskivati verovatno više vremena i mi ćemo raditi na tome i da dobijemo određeno produženje, ukoliko za to bude imala sluha američka administracija'', navela je ministarka.

Na pitanje da li su stigla pojašnjenja od SAD u vezi sa sankcijama NIS-u, Đedović Handanović rekla je da se Amerika drži svoje politike i da želi da se smanje prihodi koje ruska strana dobija od energetskog sektora i delovanja u različitim zemljama, pa i u Srbiji.

''Tako da u tom kontekstu, to je jedino pojašnjenje. Mi smo se nekako našli u sredini, između dve velike sile, a ono što smo rekli i jednoj i drugoj strani je da će Srbija zaštititi interese svojih građana i to je naš prioritet'', rekla je ministarka.

Navela je da je još uvek rano da se govori o opcijama za NIS i da treba sačekati da dve strane započnu razgovore i istakla da će dolaskom nove administracije biti potrebno određeno vreme da se sagledaju stvari i da se započnu razgovori.

Dodala je da se očekuje da će Rusija izneti sveobuhvatni predlog, a da Srbiji ostaje da sačeka i da se pripremi za različite scenarije.

Na pitanje da li je Srbija već osetila posledice sankcija NIS-u, Đedović Handanović je rekla da se već osećaju posledice, pre svega porast cena na tržištu u poslednje dve, tri nedelje, jer su sankcije bile najavljene.

''Predsednik je veoma transparentno to najavio još pre Nove godine, tako da je i tržište imalo te indikacije, pa je došlo i do rasta cena u Srbiji zbog rasta cena na globalnom tržištu. Cene su sad stabilizovane, nadam da će u petak doći i do pada cena, na globalne cene nafte ne možemo da utičemo, ali možemo da pratimo tržište, da budemo u komunikaciji sa svim naftnim kompanijama'', rekla je ministraka i naglasila da je imperativ da rafinerija u Pančevu nastavi da neometano radi.

Istakla je da je važno da svi partneri NIS-a ispoštuju prelazni period i poručila da će NIS ostati jedna od najvažnijih kompanija u Srbiji.

''Apsolutno ćemo zaštititi tu njegovu poziciju, a svi partneri da budu strpljivi i da ne trče pred rudu, nego da daju priliku državi da nađe rešenja'', poručila je ona.

Autor: Snežana Milovanov