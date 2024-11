Premijer Miloš Vučević istakao je za Informer TV da rušenje i haos ne pomaže da se dođe do istine, već da je najvažnije da državni organi utvrde šta su razlozi zbog kojih je došlo do tragedije 1. novembra u Novom Sadu.

-To je odgovor koji očekuju i porodice stradalih, ali da bismo dobili te odgovore moramo dozvoliti stručnjacima da rade svoj posao. Rušenje i haos ne pomaže da se dođe do istine. Današnji broj okupljenih je rezultat onoga što su radili oni koji su danas govori, odnosno lideri opozicije. Upravo su oni rasterali ljude koji su izašli da iskažu svoj bol, pa i bes. Takve tragedije stvaraju različite emocije. Ono što je postalo specifično za Srbiju, nažalost, da se svaka nesreća koristi za pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti- rekao je premijer i dodao da takve tragedije u svetu niko nije iskoristio za revolucije.

Hoće vlast bez izbora, za poginule ih baš briga

On je naglasio da ako napadnu predstavništvo neće ih ostati ni 100 na ulicama.

-Kad je krenuo napad na Gradsku kuću u Novom Sadu ih je ostalo 500 od desetak hiljada ljudi. Možete se vratiti i u julu 2021. kada su napali Gradsku kuću i Skupštinu, kada su ih spaljivali. Onda ste imali pokušaj spaljivanja Starog dvora. I uvek isti ljudi. Oni su na protest pozivali sa napomenama da je vreme za akciju, ponesite masku, flašicu vode, ne vodite decu i kućne ljubimce. Oni su se spremali za revoluciju. Oni ne traže izbore, oni traže da preuzmu vlast, hoće vlast bez izbora. Oni ne postavljaju pitanje odgovornosti, ne spominju pokojne. Je l' ste čuli da su obišli porodice? Ne zaboravite da je gradonačelnik Novog Sada bio na svim sahranama, predsednik Vučić je bio na sedam dana na groblju u Kovilju. I narednih dana ćemo imati teške razgovore s njima. Ješić koji tuče sopstvenu ženu, pa pobegne u Sloveniju, pa se vrati da malo tuče policiju. Takvi ljudi bi valjda trebalo da budu uzor pristojne Srbije. Oni su nasilnici. Za poginule ih baš briga. A da vam ne kažem kakve su poruke slali porodice poginulih- da neće niko da spominje imena njihovih jer još više prave bol. Oni slave rođendan na mostu, pevaju pesme i uništavaju most. Da policija nije sprečila oni su hteli da prosipaju šljunak. Nepismeni su, ne znaju ćiriličko ni latinično pismo. Verovatno će reći da je to uradio neko ubačen. A tu su nam kao pokazali cvet studenata. Istovremeno skandiraju "Krvave su vam ruke", a onda pređu na "Danas nam je divan dan." Nek je ona živa i zdrava.

Ljudi neće nasilje

Vučević je naveo i da niko nije narod "ohladio" kao što su predstavnici opozicije uradili prethodnih dana, sa porukama i nasiljem.

-Neće ljudi to. Oni hoće da krivci budu kažnjeni, da budu politički odgovorni, da čuju kako se to desilo. Da li se to desilo nečijim činjenjem ili nečinjenjem. Tužilaštvo će u naredna dva, tri dana moći da izaće za prvom nekom objedinjenom informacijom. Siguran sam da će neko odgovarati. Dajte da dobijemo odgovor za to. Što se tiče moralne odgovornosti, svi smo moralno odgovorni. Ministar Vesić je preuzeo na sebe odgovornost za resor za koji je bio nadležan. To ne sme biti jedina ostavka. Očekujem da u narednim danima još neki ljudi daju ostavke. To bi bilo dobro i lekovito. Dani koji su pred nama su dani kada budemo videli konkretne poteze. Razgovarao sam sa njima i razgovaraću. Ministru Vesiće sam zahvalan, to je primer kako odgovoran čovek postupa.

Autor: Dubravka Bošković