NAŠE DRUŽENJE KOŠTALO JE FINANSIJSKI SAMO MENE: Karić vinuo Matoru u nebesa, Kačavenda je izvozala po sezonama, ni za šta joj NIJE PREĆUTALA (VIDEO)

Bez kočnice!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Što se tiče Matore i Dragane, mislim da već i ptice na grani znaju kakav je naš odnos Matora, tu sam za tebe i jako te volim. Imao sam priliku da vas komentarišem, ali mislim da nije ni vreme ni mesto, mislim da tebi nije vreme posle svega što si prošla, ne treba ti nikakav odnos. Treba ti malo mir, imaš dosta svojih problema, kao da bežiš i želiš da zaboraviš time što ćeš ovde provoditi vreme i da opet razmišljaš da li je neko iskren prema tebi. Kad smo kod mesta i vremena, mislim da tebi Dragana ovde nije mesto za tako nešto, videli smo neke tvoje reakcije, ja sam se začudio šta si sebi dozvolila i koliko si nestabilna kada su emocije u pitanju. Smatram te za zrelu i ozbiljnu devojku, a ne da se bacaka ovde kada neko neće da provodi vreme s njom. Šta ćeš ti raditi, mislim da ti najbolje znaš, pokazala si da majka i nije baš nešto uticala na tebe, jer znaš gde se nalaziš i da nije mesto za bilo kakav odnos sa istim polom. Da li ti se prvi put desilo ili nije?! Ja smatram da nije, mislim da si imala neke kontakte sa nekim devojkama, da si imala komunikaciju na taj način, nije mi logično da si došla ovde i da ti se to ovde desilo. Šaljem Draganu, Matora volim te - rekao je Karić.

Ivana je nakon Karića, reč dala Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Moram da napomenem da te tokom leta nisam pljuvala niti sam davala intervjue vezane za tebe, nisam te hejtovala, ti si mene pljuvala na razne načine. Rekla si na podeli budžeta da u "Narod pita" da sam se mešala u neke stvari na pauzi za reklame, rekla si da se ne sećaš tačno šta sam ti rekla...Moram da napomenem da je moje i tvoje druženje koštalo finansijski samo mene, nije tebe! Znam da si me pljuvala vezano za Rajačića, da ste me kačili na storije. Što se tiče tvog ulaska, pre svega mojih komentara, setila sam se, da, rekla sam: "da, treba te ubiti", jesam to rekla, nisam mislila kao odstreliti, nego ako si ponovila isti postupak i ponovo uradila isto, u tom smislu sam to rekla. Videla si da nisam reagovala na određene stvari, tu smatram da se ne vodiš svojim mišljenjem, već da neki ljudi utiču na tebe. Nisam se uvredila kada si mi rekla da sam ku*va devedesetih, jer znam da to nisam, a to i ti znaš. Ti i ja smo ovde imale dva sukoba. Ja nisam imala izbor, a ti si imala izbor da uđeš nakon 40 dana. Kada sam rekla to za oca, bila sam isprovocirana onim što si rekla. Nisam to rekla na način da si se svog roditelja rešila, nego da si svesno preuzela ozbiljan rizik ulazeći ovde...Što se mene tiče, smatram da ti ovde nemaš prijatelja, nemaš prijatelja ni napolju, smatram da imaš drugare iz interesa, jer si neko ko je potrošač, dobrodošao si i rado viđen gost. Moram da se dotaknem Ermine, po meni je ona isto tako tvoj neki rijaliti drugar, znamo da niste uvek imali jasne i dobre odnose. Nemam nikakav poriv da se svađam, imale smo nekakav dobar odnos, ja to nisam zaboravila. U ovoj situaciji me mnogi pljuju da branim Matoru, da, branim je! Kada sam rekla predator, mislila sam...Mislim da uvlačiš ljude spolja, mislim da praviš kardinalne greške i to je odraz tvoje emocionalne inteligencije, ne možeš da me ubediš da svake godine možeš da se zaljubiš fatalno i da je normalno da nekome s kim provodiš par meseci da mu daš život na tacni i da kada raskinete, se sve iznosi upravo ovde. Smatram da te koriste svakako, a posebno Dragana. Ja jesam na Matorinoj strani jer je ona jasna kao dan, ne mislim da je Matora predator i da je navlači. Što ti ja ne pričam o nekim privatnim drugarstvima? Ne znam ih. Što se tiče Dragane, meni je ona jedan kroz jedan folirant, moja prva uvreda prema Dragani je da je krpa, ja sam to mislila iz odnosa koje je imala, Rajačić, Terza i ono za Peju. Delovala mi je kao obična i pristojna devojka, vrlo brzo mi je pokazala da, što se mene tiče, to nije. Saznala sam da je bila ovde dva meseca i ispala, imam puno pravo da shvatim da si rijaliti paćenik. Govorila si da te moje mišljenje ne intresuje, veruj mi ni mene tvoj život, osim što sam ovde. Ja bih dozvolila da me komentarišeš, ali si ti to vrlo perfidno radila. Kada kažu da nisi tek tako mutava, po meni jesi i smatram da si svesna da si perfidna i pokvarena. Mene tvoje suze ne intresuje! Ja znam žene koje su se je*avale i udavale zbog interesa i višeg cilja, znam da ljudi mogu da plaču na silu i po potrebi. Nisi zauzela stav niti prema porodici niti prema Matoroj! Ja Dragani nisam zaboravila kada je provocirala za pivo i da je vrlo svesno, kada je znala u kakvoj je Matora situaciji, ušla u odnos sa Matorom. Nikakav odnos prema Matoroj nije pokazala...Silna go*na ćeš pojesti sa ovom ribom, da nije ušla u odnos sa tobom, ispala bi. Ne poštuje ni porodicu, ni tebe, boli je ku*ac! Verujem da je i zadatak koji je uradila za Matoru bio momenat gde je ona bila na meti hejta nas ukućana. Skidam kapu za postupak, pa sve i da joj je drugarica, ali joj ništa ne verujem. Obe su me vređale, šaljem Matoru, ostavljam Draganu - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić