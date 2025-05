NE ŠTEDI REČI! Aneli žestoko izvređala Stefanovića i Sofiju, Karić ga vinuo u nebesa: Dečko na mestu, nemoj da... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Aneli Ahmić kako bi iznela svoje mišljenje.

- Sofija i ja nemamo nikakav odnos, odvratna osoba, najveći spletkaroš u kući, igra na kvarno. Radi sve moguće da bi se istakla, na sve je spremna, pokazala je to u odnosu sa Terzom, pa sada i sa Markom. Nije ovo njen prvi zauzeti muškarac, sigurno je bila sa oženjenima. Naravno da nije pričala sa Markom, jer on nije želeo, ali je ona spletkarila po kući...Što se tiče Marka, nemam dobar odnos ni sa Sanjom, ni sa Markom. Uočila sam u poslednje vreme da mi se ne sviđaju njegovi postupci prema devojci, kada joj ovde maše rukom, ponaša se jako bezobrazno prema njoj. Koliko god da je ona kriva, kriv je i on. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekla je Aneli.

- Mislim da su te ovde ljudi, Sofija, poštedeli, s obzirom na ono što su mnogi prošli za mnogo sličnije stvari. Odavala si mi utisak da si se promenila, da si postala komunikativnija, javljala si se da komentarišeš, bila si aktivna. Sada, to što si u izolaciji sa zauzetim momkom, to mi se nimalo ne sviđa. Nisi ti trebala da budeš ta osoba koja će da se igra na taj način...Marko je dečko na mestu, sa stavom na mestu za svoje godine, ja sam u njegovim godinama bio balavander. Mislim da ni njega život nije mazio, naterao ga je da bude ono što jeste danas. Ne treba da zameraš neke stvari svom ocu, nego da uzmeš da je sve to bilo za svoje dobro i da nisi neko ko je danas balavac i razmažen. Ostavljam Marka, šaljem Sofiju - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić