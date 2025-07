Posle ovih reči mu nije dobro! Kačavenda vratila Munjeza na fabrička podešavanja, ne štedi više nikoga (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom.

- Čuli smo da si imala neke komentare dok je Munja pričao, Munja ti je odgovorio, šta je ono što je tebi zaparalo uši - pitao je Darko.

- Slušam ga, pa sam čak i merila vreme, u 80 odsto vremena koje je imao da izlaže, govori o Matorinom rijalitiju, o pet hiljada evra, o mrtvima i Draganina mama, što nije tema. Ja sam bila na njegovoj strani kada je Matora ušla, čitava priča jeste morbidna što su njih dve napravile, tu popravke nema. Od njegovog ponašanja s početka kada je Stefani ušla, do situacije kada ulaze u vezu i kada počinje drugačije da se ponaša prema Stefani. Stefani je potpuno potpala pod Munjin uticaj. Munja je sinoć, već drugi put, po meni je ono bilo izazivanje na fizički kontakt i potencijalnu diskvalifikaciju Matore. Pet hiljada evra, Matorina mrtva majka, otac u domu, Draganina majka, ništa nije tema, tema je njegovo dete. Umesto da je ovde čarlijao i tarlahao kod Drveta i tražio 10 piva, on je trebao da traži poziv sa majkom ili sinom. Više puta sam govorila, on u situaciji gde jeste žrtva njih dve, postupak smo svi osudili. Onaj klip na kom smo Matora i ja pričali, ništa tu nije rečeno novo da bi se on ovako upalio kao zmaj. Da li je njena snajka alkoholičarka bila u trenutku kada joj je dete preminulo?! Sve što Munja ovde spominje je hororčina! Trla baba ku*ac je Munjina priča, od sebe je napravio monstruma. Zašto on dozvoljava da njegovoj majci dolaze kamataši na vrata?! Zašto?! Zato što je kockar i narkoman - rekla je Kačavenda.

- Ovo ćeš dokazati Kačavenda - rekao je Munjez.

- Dokazaću, naravno. Što se tiče ovoga kada je govorio da me nema nigde jer mi je umrla mama, videli smo šta je govorio za Jelenu, a on se šunja kao po gradu...Duvaj ku*ac! Sviđa mi se jako što Munja brine šta ću da pričam o Anđeli i Gastozu i što nije iskoristio pola sata pričanja da priča o svom detetu. Sinoć smo čuli njega koji se trljao o šipku i imitirao snajku, i dođosmo da je Munja uspešno vratio temu o sanducima i o svemu, osim o svom detetu. Kada je pola kuće skočilo, tačno je, rekao je da ne brine jer je Stefani sa Matorom - rekla je Milena.

- Munja je juče Draganu nazivao ku*vom, večeras je više puta poneo Draganinu mamu. Kako ti to komentarišeš - pitao je Darko.

- Govorio je da će umreti još jedna majka. Ne brineš ti o mojoj deci, ne brinem ni ja o tvom sinu. Brini o svom sinu, nula! Munja je ušao u sukob sa mnom jer sam stala na Stefaninu stranu. U sukobu Matore i Munje sam na Matorinoj strani, bila sam prisutna u Odabranima kako je vređao Stefani, kako je pretio oduzimanjem deteta, je l' to borba za detetom?! Ovo je vređanje do te mere na najmorbidniji način, a sve što govori Matora, nema veze s njegovim sinom - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić