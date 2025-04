SASUO MU ISTINU U LICE: Đedović vratio Gruju na fabrička podešavanja svojim izlaganjem, objasnio mu šta je njegov najveći PROBLEM! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović pokušao je da objasni Nikoli Grujiću Gruji u čemu najviše greši, te ga je posavetovao.

- Razmišljajte o tome i da ćete na more. Možete da odete preko leta gde nikog nema, budite sami na plaži. Mimas i ti ste ti koji greše. Emotivno ste nezreli, morate na tome da poradite, jer sve što radite nije ispravno. Moraš da budeš svestan da grešiš i koliko grešiš. Uzmi malo nešto pročitaj, edukuj se, nađi razonodu neku, spoznaj sebe malo više. Formiranje samih misli će ti biti drugačije. Problem je kad je neko bolestan, kad si ti bolestan, kad nemaš kako da zaradiš pare, e, to je problem. LJubavni jadi, Mimino je*avanje, tvoje je*avanje, to nije važno, to je nebitno - kazao je Marko.

Autor: S.Z.