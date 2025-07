BEZ UVIJANJA: Matoru stiglo kajanje jer je ikad upoznala Stefani, pa upalila vređalicu po njoj! (VIDEO)

Bez zadaške!

Tema današnjeg zadatka je da svako od ukućana dođe do fontane kako bi izneo svoje mišljenje o drugom cimeru kom želi da vidi leđa, daleko od očiju drugih takmičara. Sledeća na redu je bila Sofija Janićijević.

- Svi ste mogli da vidite da ja nisam uopšte glupa. Jedina osoba kojoj želim da vidim leđa je Uroš Stanić - rekla je Sofija.

- Osoba koja se najviše sladi kad nanosi zlo drugima, to je Ivan Marinković. Ne bih volela da sma ga sreča u životu - rekla je Jelena.

- Ja ću navesti gospodina Karića. Ne zato što je loš čovek ili ponižava druge, već da bi njegovi pušikarići mogli da iznose svoje pravo mišljenje - rekla je Teodora.

- Stefan Korda koji je najiritnatniji i najbolesniji, nekako nas najviše remeti - rekao je Bebica.

- Navešću najmorbidniju osobu, koja je sahranjivala meni majku, Jovani oca. Osoba koja je puna mržnje, a to je Munja - rekla je Dragana.

- U Odabranima sam nominovala Munju, ali sam tad rekla da ona nije u Odabranima bih nominovala nju. Zbog svih laži, želje da me degradiraju, da uvuku moje prijatelje i porodicu. On je i danas pokušao da me pecne i čačne. On želi da započne neki sukob. Ako smatra da će biti bolji čovek i da će im to doneti da budu bolji roditelji. Ona je neko ko je bio sa mnom u mnogim trenucima, sinoć me, pomenuvšiu dan kad mi je majka preminula... Ispala je jedan od najlošijih ljudi koje sam upoznala. Volela bih da je ne sretnem negde, a kamoli u ovoj kući - rekla je Matora.

- Imam dve ili tri osobe koje me nekako nerviraju u kući. Ovde nema pravog prijateljstva i ljubavi. Dača mi je osoba koja bi prodala svog prijatelja zarad rijalitija. Izbacuje svoje prijatelje iz takta. Ne sviđa mi se nešto što mi je porodicu dirao, dok ja njemu nikad nisam uzeo porodicu u usta. Pa i Eni što je sve rekao, pa se sad druži sa njom. Gleda samo korist, cinkari i tračari - rekao je Peja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić