Svađaju se po dva sata, pa je j*be: Sofija upalila vređalicu i brutalno unakazila Anđelu, pa zaratila s Dačom zbog nje! (VIDEO)

Puče tikva!

Sofija Janićijević i Dača Virijević žestoko su zaratili zbog njegovog branjenja Anđele Đuričić, te je Sofija nikad žešće oplela rafalnu paljbu po njoj i nazvala je najvećim hodajućim blamom, a potom i otkrila da su Anđela i Gastoz bili intimni.

- Anđela se zaljubila u prasence - rekao je Dača.

- Ona je nepodnošljiva da sediš pored nje - rekla je Sofija.

- On nije mogao da je gleda očima - rekao je Dača.

- On nju ne može da umiri po četrdeset pet minuta. Svađaju se po dva sata i onda on kaže izvini, pa se j*bu. Ja spavam preko puta njih i videla sam. To je neviđena beda i dno - rekla je Sofija.

- Ružno je što on sedi s tobom - rekao je Dača.

- Njega to ne zanima - rekla je Sofija.

- Što? - upitao je Dača.

- Dok se on ljutio na Karića, ona je i dalje bila dobra s njim. Je l' normalno da se ponašam kao da je sve okej, pa posle pričam da si nasilnik? To je bilo navodno poštovanje i onda to kaže. Iz poštovanja nije trebala da ga vređa - rekla je Sofija.

- Izvini, otkad si ti promenila mišljenje o Kariću? - upitao je Dača.

- Ja nikada nisam rekla da je nasilnik, samo da je pristrasan - rekla je Sofija.

- Tako je i Anđelu podbadao stalno - rekao je Dača.

- Pa ko ne misli da su fejk? - upitala je Sofija.

- Ja ne mislim da je ona fejk - rekao je Dačo.

- Otkad? Prvi si pričao da su foliranti, a ti sad hoćeš da okreneš priču i napraviš da je Anđela dobra - rekla je Sofija.

- Ona je najispravnija u ovoj priči - rekao je Dačo.

- Ona je najveći hodajući blam - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić