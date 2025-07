Provalio njene namere: Gastoz doveo Anđelu do ludila, ona shvatila da nije vredan njene ljubavi! (VIDEO)

Puče tikva!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do novog sloma Anđele Đuričić, zbog poniženja koje joj je priredio Nenad Marinković Gastoz.

- Ne interesuje me šta kaže kuća, ni aplauzi, a tako treba i ona da se ponaša, a ne da kuća ima uticaj na nju. Hteo sam da kažem da je jako glupa priča da ona ima motiv da ne bude sa mnom jer je njen motiv da je videla kako se ponašam prema Kristini, pa sad ima motiv da ne bude sa mnom. Meni je glupo da to forsira i plasira i ne znam zašto su oni poskakali i zašto se ona iznervirala - govorio je Gastoz.

- Ti si takav blam. Odakle ti hrabrosti da se ja svađam sat vremena za tebe i mene ovde, a ti kao poslednji jadnik me ovde poniziš? Ja sam se na tebe upalila - dodala je Anđela.

- Treba da se fokusiraš na mene, a ne na druge ljude. Odakle odjednom taj razlog da ti ne možeš da se pomiriš sa mnom? - rekao je Gastoz.

- Vidim tvoje ponašnje jer bi meni svaki dan bilo u glavi da bi j*bao i da si bila u izolaciji - dodala je ona.

- Ja to vidim kao razlog da bi bili barabar, a ja imam konkretan razlog - rekao je Gastoz.

- Ne obraćaj mi se i izvini što sam rekla da si p*čka. Ti meni drugačije pričaš sa strane. On ne može da podnese jedno negativno pitanje i jednu kritiku, ovo je najveći kompleks. On udara po meni da bi dokazao da nije tako. Uvek udaraš po meni, a ja branim tebe i mene - govorila je Anđela.

- Nema potrebe za tim. Prvo treba da se fokusiraš ono što ja kažem i što je jedino bitno - dodao je Gastoz.

- Te manipulacije nekome drugome. Ti si izvazvao u meni to jednom rečenicom. Manipulišeš me dva dana, ovde kažeš da nećeš da pričaš sa mnom, pa dođeš do mog kreveta i onda mi nabijaš kašiku u usta da jedem sladoled. Ne postrojiš za mene jer ne zaslužuješ devojku poput mene. Ti zaslužujep dr*lju oja će da se j*be sa strane i da ti onda dolazi kući - rekla je ona.

- To je vadilica jer ne može da bude razlog što se ja sprdam - dodao je Gastoz.

- Ja stvarno volim ovog čoveka i teško mi je. Ti ne zaslužuješ posvećenost i pažnju jer samo poniženje daješ za uzvrat. Ti ne voliš miran odnos, morao si da pričaš lažni san da bi pravio haos. Ja volim mirno, a ti si neko ko ne voli mirno, voliš sve što si živeo godinama, a ja želim parntera koji je samo meni posvećen - plakala je Anđela.

- Ja ne znam koliko ti sebe želiš sebe da izdigneš. Sve su nebuloze šta pričaš i ti sad hoćeš da kažeš da sam ja ponizan u krevetu? Čemu histerija? Ti si uspela da pred celim stolom ja to priznam i šta si postigla? - pitao je Gastoz.

- Ti si najveći kompleks, ja sebe unižavam da bi nam bilo dobro - rekla je Anđela.

- Ti hoćeš celom svetu da dokažeš da sam ja hteo da te poljubim i uspela si ja kažem da je to istina. Ovo je odgovaranje Anđele, a ne pitanja gledalaca i ja sam završio - poručio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić