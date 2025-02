Munja totalno promenio ploču: Matoru nagazio kao nikad zbog cepanja majice, pa besniji nego ikd zaratio sa Karićem! (VIDEO)

Puče tikva!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Cepali su ti majicu, veselila si se kao otac deteta. Kako je to normalno tebi?! - glasilo je pitanje.

- Ja sam odmah sve rekla, to je bila fora. Da nije bilo izlaska iz porodilišta, cepanje majice, opet bih bila monstrum - rekla je Matora.

- Između nje i Munje je borba za prijateljstvo. To je njihov problem. Matora je skontala da se takav način sprdnje nikome nije svideo, to i jeste poenta njihovog odnosa - rekao je Đedović.

- Boleština je što je Matora poslala to nekome da okači, još bolesniji je taj njen drug koji je dobacio: ''Je l' to keva ili ćale?!'' - rekao je Bebica.

- Kada se to desilo, ja sam bila najsrećniji čovek na svetu i uradila sam to jer mi je to došlo. Bila sam srećna - rekla je Matora.

- Juče si rekla da si se stopila sa tim detotom - rekao je Bebica.

- Pa jesam, iskreno je tako - rekla je Matora.

- Namera ti je bila da poniziš Munju, želela si da se osetiš kao matori Jova - rekao je Bebica.

- Da li ti je Stefani zamerila što si se snimala? - upitao je Stefan.

- Ne, nije - rekla je Matora.

- O čemu onda pričamo? - upitao je Karić.

- Smatram da su ljudi uz nju bili kao što je Gastoz, zato je tako i prošla. To je bilo direktno poniženje za mene, ne - rekao je Munjez.

- Matora se zajeb*va sa detetom, to je bolesno. Okej, Matora tvoja je partnerka, otišla si u porodiliše, sve ostalo je odvratno - rekla je Jelena.

- Mene zanima da je Munju toliko zanimalo što nije otišao odavde? - upitao je Karić.

- Sad pričaš drugu priču.

Autor: N.P.