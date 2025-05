Noć puna iznenađenja: Aleks ostavila sve u neverici izlaganjem o Matoroj, zbog ovih reči ona nije skidala osmeh! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Nominacije'', a Nenad Macanović Bebica je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Matora i ja smo imali dobar odnos ranije, ali to više nije tako. U njoj svi vide neku korist kada izađe odavde i pokazala si sve najgore. Rekao sam da si ti neko ko širi zlo, baš zbog toga što si takva i to što jesi. To kod nas nije prihvatljivo i to je tako. Ne mislim da te preterano zanima Dragana jer mi izgledaš mnogo hladno, mislim da si uradila sve najgore što si mogla. Smatram da je tvoja odgovornost veća nego Stefanina. Ja sam neko ko stvarno jako retko prašta i ne volim kada neko vređa moje prijatelje. Ne žalim nikoga u ovoj priči jer smatram da su svi zdravi i sve što radimo sebi, uglavnom radimo sami. Ti si neko od učesnika ko prihvata i negativne i pozitivne komentare. Ja s tobom volim neke pozitivne rasprave - rekao je Bebica o Matoroj, pa se osvrnuo na Draganu.

- Mislim da je Dragana jedan veliki folirant i lažov, čak je i Matora rekla da je poremetila Erminina čestitka. Smatram da Dragana ne mari ni za koga i mislim da će izaći napolje i reći da je to sve bila rijaliti priča. Taj ulazak u Matorin krevet, to je samo htela da zataška da je Matora izvređa i otkrije neke stvari. Ja ću morati da pošaljem Matoru jer je vređala Marka - rekao je Bebica.

- Kada vidim kakvih ljudi ovde ima kako vreme prolazi, meni je Matora duša od čoveka. Vidim da je Dragana ljubomorna na mene i mislim da nema potrebe za tim. Ja sam Matoru komentarisala srčano jer sam se poistovetila s nekim stvarima iz mog života. Ja i dalje mislim da si ti bila manipulator u odnosu sa Stefani, ali ovde nisi. Ja Draganu ne osuđujem, ti si meni pre neki dan rekla da si se zaljubila i pitala me zbog čega si kriva, ali nisi. Samo mislim da si posle one čestitke trebala da sačekaš dva meseca, ali ja ne volim da sudim. Matora ja bih volela da ti budeš srećna žena, ali moraćeš izabrati između burnog života i žene - rekla je Aleksandra.

Autor: N.Panić