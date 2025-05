DALI SVOJ SUD! Zola otkrio šta zapravo misli o Dragani i Matoroj, Jelena ih nije štedela (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lazaru Čoliću Zoli kako bi izneo svoju nominaciju.

- Matora i ja imamo korektan odnos, ali smatram da si ispala folirant u odnosu sa Stefani. Zašto?! Kada se setim kako si grizla, sećam se nekih scena i situacija, kada si pričala da bi oprostila neke stvari koje su se desile na dan svadbe, sve mi govori da to između tebe i Stefani nije bilo onako kako si predstavila. Kada si ušla ovde nisi mogla da se boriš sa tim nekim stvarima, jer poznavajući tebe, nisi neko ko će za tri dana da ode na drugu stranu ako iskreno voli. Vidi se da ti je stalo do Dragane, ali se vidi da si i tu obazriva, što opravdavam s obzirom na iskustva do sada...Ne možemo da kažemo da je Dragana folirant jer je dobila čestitku kakvu je dobila, svi bi podržali da se držala nje, a pošto se ne drži nje, dokazala je da nije folirant. Nelogična mi je, vidim da je sva malo pogubljena. Ostavljam Matoru, šaljem Draganu - rekao je Zola.

- Da nije bilo tog početka nekog njenog ponašanja, ja bih imala sa Matorom mnogo bolji odnos nego sada. Imamo finu komunikaciju, stvari koje je ona meni izgovorila, šta da radim...Mislim da mi je izgovorila nepotrebne stvari i uvrede, kao izrevoltirana komentarisanjem njene i Stefanine teme. Matora je provukla da je to sve bilo delom i pod uticajem Stefani, jer su nas zajedno sve komentarisali...Šaljem Draganu, ostavljam Matoru - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić