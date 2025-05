Profesor Čedomir Antić: Ovaj anarhistički pokret je od samog početka nasilan (VIDEO)

Profesor Čedomir Antić je govorio o prirodi blokaderskog pokreta.

On je ukazao da je taj anarhistički pokret je od samog početka nasilan.

-Od početka taj anarhistički model je nasilan. Ima taj teoretičer Johanes Galtung, on definiše da je sada nasilje prošireno. Kao što je “harasment” sada. Ljudi bi se pre 30 godina smejali ako bi neko prijavio harasment. Rekli bi pa šta to znači, neko vam je nešto dobacio, pa šta... Danas je to kažnjivo zatvorom. Kažnjivo je isključivanjem iz društva. Ranije je to bilo ljudi koji su to radili stalno...

PROFESOR ČEDOMIR ANTIĆ:



"Ovaj anarhistički pokret je od samog početka NASILAN!" pic.twitter.com/mB4EYuxaIg — Detektor laži (@LaziDetektor) 02. мај 2025.

