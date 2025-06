PROFESOR ANTIĆ: Blokaderi idu ka terorizmu! Boriću se protiv njihovog totalitarizma a naročito ovog razmaženog iza kog stoji ko zna ko! (VIDEO)

Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta istakao je da blokaderi idu ka terorizmu.

"Mi ćemo obaviti nadoknadu nastave onlajn, odradićemo i kolokvijume ali je pitanje za ispite. Mi dobijamo pretnje ali smo uspeli da izbušimo potpuno te njihove plenume, imamo sve informacije kao da smo tamo, imamo sve zapisnike, odlukarnike i te gluposti...tako da vidimo i čujemo gde to ide a to ide ka raspadu ali ako se ne raspadne IDE KA TERORIZMU! Ja sam spreman na to jer je ovde u pitanju sloboda, ovde je u pitanju demokratija, ja se nisam borio ovde 30 godina da bi autoritarni režimi bili zamenjeni totalitarizmom a naročito ne tim razmaženim koji obožava mlade i iza kojih stoji ko zna ko!"- rekao je profesor Antić.

Autor: Jovana Nerić