'VELIKO ZLO JE UDARILO NA SRBIJU, BLOKADE POKAZALE KOLIKO JE STRAŠAN SPOLJNI UTICAJ' Profesor Čedomir Antić o blokaderima i podelama u društvu

Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić govorio je o blokaderskom nasilju i ukazao na veliku podeljenost koja postoji u narodu.

- Veliko zlo je udarilo na Srbiju, i mislim da je mržnja koja postoji u narodu velika. Ta podeljenost. Ima tu elemenata opravdanog nezadovoljstva. Ali tek je ovo pokazalo koliko je strašan uticaj spolja. I koliko mi ne možemo ni u jednom drugom slučaju, čak i da na vlast dođe opozicija, što se desilo 2003, 2004, 2005, ne možemo da postignemo ono što želimo - istakao je profesor Antić.

Antić je nedavno govorio i o fanatizmu koji vlada među blokaderima, i istakao je da je danas problem što ne postoje gotovo nikakve disciplinske mere.

- U komunističkoj Jugoslaviji je postojala kaznena mera izbacivanja iz svih škola u Beogradu, pa izvoli u Topolu u gimnaziju! Izbacivanje iz svih škola u Srbiji pa izvoli u Opatiju u gimnaziju, pa vidi kako će roditelji radnici to da ti plate - kazao je on, i dodao da to više ne postoji.

- Ti ljudi su posmatrani kao što je posmatrana Al Kaida pre 11. septembra u Saudijskoj Arabiji - kao ljudi koji rade dobru stvar ali preteruju, mnogo su čisti, mnogo su ispravni, mnogo su željni da dođu u raj! To nije dobro i zbog toga se dešava sve ovo - ističe profesor.

Autor: D.B.