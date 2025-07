Vuletić: Veliki je broj studenata koji su nastavili studije na Filozofskom fakultetu

Profesor Filozofskog fakulteta u Beograd Vladimir Vuletić izjavio je danas da je veliki broj studenata koji su nastavili studije od kada je fakultet počeo sa nadoknadom nastave i istakao da se dve trećine studenata prve godine vratilo na nastavu što je veoma visok broj s obzirom na to da nakon prvog semestra u redavnim okolnostima određeni broj studenata napusti studije.

Vuletić je za Tanjug rekao da je dobro što su studenti zainteresovani za nastavu, ali ocenjuje da se nastava na fakultetu odvija "dosta haotično" s obzirom na to da neki profesori izvode nastavu sinhrono, odnosno drže onlajn predavanja, dok neki izvode nastavu asinhrono, odnosno postavljaju materijale.

"To je ono što na žalost na našem fakultetu postoji od ranije, kod nas su čak neka odeljenja počela sa nadoknadom nastave i pre nego što je uprava donela odluku o nastavku nastave", naveo je on.

Vuletić smatra da za trenutnu haotičnu situacija na Filozofskom fakultetu ključnu odgovornost ima Uprava fakulteta koja, kako kaže, ne može da se krije iza studenata ili Nastavno-naučnog veća jer zakon jasno propisuje šta je čija nadležnost.

"Mi smo i do sada mogli da uđemo u zgradu fakulteta, ali pitanje je kome se sve ulazilo s obzirom na to kako su fakulteti izgledali i šta bi tamo radili. Nadam se da će se situacija do početka nove školske godine normalizovati, to će i biti test da li je dogovor između Vlade i Rektorata urodio plodom ili ne", rekao je profesor.

Odgovarajući na pitanje da li će prijemni ispit biti organizovan na fakultetu ili će se održati na nekom drugom mestu, Vuletić je izjavio da je organizovanje prijemnog ispita pitanje za Upravu fakulteta, s obzirom na to da još uvek ne postoji ni potpuno jasna slika o tome kako i gde će se ispiti održavati.

Na pitanje da li će posle osmomesečnih blokada interesovanje za upis nove generacija studenata na državne fakultete biti isti kao prošle godine, Vuletić je rekao da ostaje da se vidi da li je blokada podigla popularnost Filozofskog fakulteta, ili je učinila da studenti budu rezervisaniji i da pokušaju da nađu druge fakultete koji bi im obezbedili ono što planiraju.

Komentarišući to što je dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani juče izjavio da fakultet počinje da prima prijave za upis bez kvota, Vuletić je rekao da je Filozofski fakultet kasnio kada je reč o rokovima koji su bili postavljeni u vezi sa kvotama za upis, što može biti razlog zbog kog fakultet još uvek nije dobio kvote za upis.

Kako je naveo, ukoliko se ispostavi da Filozofski fakultet kao i ostali fakulteti radi u skladu sa dogovorom Vlade Srbije i rektora, onda će fakultet sigurno dobiti kvote u nekom trenutku.

Na pitanje da li je realno da studenti posle ovako velike pauze, do početka nove akademske godine 1. novembra nadoknade svo propušteno gradivo i ispite, Vuletić je rekao da će određenih nedostataka u znanju sigurno biti, ali da je najvažnije da sada svaki profesor na najbolji mogući način ozbiljno pristupi nadoknadi nastave, što će podrazumevati i određenu vrstu redukcije koja ne bi trebalo da utiče na ukupno znanje.