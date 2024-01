ZIMA U SRBIJI SE NASTAVLJA: Više sunčanih intervala i blagi porast temperature, ali OSTAJEMO U MINUSU

U većem delu Srbije, osim na istoku, ujutro se očekuje umeren do jak mraz i tek ponegde magla.

U toku dana biće umereno do potpuno oblačno, hladno i bez padavina, a lokalno provejavanje slabog snega moguće je samo u planinskim predelima. Sunčani intervali će biti češći na istoku i jugu zemlje. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -10 do -5 °C, lokalno i niža, a u Negotinskoj Krajini oko -1 °C. Najviša temperatura od -3 do 2 °C, u Negotinskoj Krajini oko 4 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, bez padavina, ali uz poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -5 °C, a najviša oko -1 °C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, za vikend se očekuje suvo vreme, sa sunčanim intervalima, uz jutarnji i prepodnevni mraz i manji porast dnevnih temperatura. Samo će se još u subotu niska oblačnost mestimično zadržavati duže tokom dana, sa većom verovatnoćom na jugu Banata, u zapadnoj i centralnoj Srbiji, oblasti Homolja i Pomoravlja, kao i na jugoistoku zemlje.

Početkom naredne sedmice očekuje se slabljenje jutarnjeg mraza uz dnevne temperature od +3 do +8 °C. U ponedeljak će doći do prolaznog naoblačenja sa kišom u brdsko-planinskim predelima, a ujutro ponegde i u nizijama sa susnežicom i snegom. U utorak suvo. Od srede do kraja perioda doći će do jačanja jugozapadnog vetra i naglog porasta temperature, a kiša će ponovo padati od četvrtka.

