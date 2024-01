IZDATO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Sledi temperaturni ŠOK! Ovo se mnogima neće svideti

Sutra ujutro će na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biti niske oblačnosti, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno vedro vreme, uz slab mraz.

Tokom dana doći će do novog naoblačenja sa severozapada, koje će po podne doneti kišu, najpre u Vojvodini, a uveče i u toku noći tek ponegde i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, tokom dana u skretanju na južni, a uveče i noću ponovo severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju.

Najniža temperatura od -4 do 2°C, a najviša od 5 do 11°C. U Beogradu će tokom jutra i dela prepodneva biti pretežno vedro, uz slab mraz, naročito pri tlu. Do sredine dana očekuje se naoblačenje, pa će po podne biti pretežno oblačno, dok se slaba kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada očekuje uveče i u toku noći. Vetar slab i umeren, tokom dana u skretanju na južni, a uveče i noću ponovo severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 1°C, a najviša oko 10°C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak će vreme biti promenljivo i vetrovito, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće umeren i jak, na istoku Srbije olujni severozapadni vetar. Kratkotrajne padavine očekuju se uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije - u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. U petak veći deo dana biće suvo.

Uveče na severozapadu naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći premeštati preko ostalih krajeva. U subotu vetrovito, sa jakim severozapadnim vetrom uz delimično razvedravanje. Više oblačnosti zadržaće se samo na istoku zemlje uz povremenu susnežicu, sneg ili pljuskove snega. Od nedelje do kraja januara očekuje se slab jutarnji mraz, danju uglavnom suvo uz promenljivu oblačnost, a slabe padavine biće moguće tek lokalno u brdsko-planinskim predelima.

Autor: