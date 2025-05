Nemet: Pitao sam papu kada će ponovo da dođe u Srbiju

Kardinal i beogradski nadbiskup Ladislav Nemet, koji je učestvovao u izboru novog pape, izjavio je da ga nije iznenadilo što je novi papa izabran brzo i dodao da su kardinali koji su učestvovali u konklavi i pre njenog početka znali kakvog papu žele.

"Moj utisak i tokom izbora, a i pre, da smo mi kardinali znali šta nam treba i šta želimo", rekao je za Javni servis Nemet.

On je naveo da novi papa nije bio nepoznat u katoličkim krugovima pre izbora.

"Komunikacija je danas ogromna i zavisi od vašeg vremena i strpljenja, svaka biskupija ima i veb stranicu, ipak se mi dobro međusobno znamo. Prevest nije bio nepoznat, možda manje poznat u javnosti od nekih drugih kardinala, ali ne i u crkvenim krugovima", naveo je Nemet.

On je rekao da je papu Lava ili Leona XIV, kako ga radije oslovljava, sretao i pre konklave u Rimu, ali i u Beogradu.

"Ja sam papu sretao i ranije u Rimu kada je postao odgovoran za sve biskupe u svetu. Boravio je i u Beogradu, tako da mogu reći da se znamo. Mislim da je dobra stvar što papa nije opterećen istorijom i da će njegova otvorenost za dijalog biti dobra i za nas. Papa je čovek koji sluša i tek kada sasluša sve oko sebe onda govori. Ne koristi previše reči već odmah ide na srž, kako nešto može da se reši.Takav je bio kardinal i nadam se da će i pored pritisaka da sačuva mirnoću svog duha i kao papa", naglasio je beogradski nadbiskup.

On je naveo da je imao priliku da sa papom Lavom XIV razgovara i tokom večere posle izbora, a odgovarajući na pitanje da li se, s obzirom na to da je Lav XIV već boravio u Beogradu, može očekivati nova poseta, Nemet je naveo da je papi rekao da je već jednom bio u Beogradu i pitao ga kad će ponovo, a da je on odgovorio da će razgovarati o tome kada završi sve što je neophodno po preuzimanju dužnosti.

Kada je reč o slučaju Stepinac, Nemet je podsetio da se se papa Franja angažovao u iznalaženju rešenja i ukazao da se politika Vatikana ne menja brzo.

"Ali, pitanje Stepinca je samo delimično crkveno pitanje, a više pitanje u srpsko-hrvatskim odnosima", ocenio je Nemet.

Komentarišući to što je po prvi put izabran papa iz SAD, beogradski nadbiskup kaže da politike u njegovom izboru nije bilo.

"Ako nekoga mrze u Latinskoj Americi onda su to SAD, slično je i u Africi i drugde po svetu, ali politika ovde nije imala ulogu. Mi smo razmišljali koji bi od nas bio najbolji. Uz to, Katolička crkva je jedna od prvih crkava osnovanih u SAD i jedna je od bogatijih. Međutim, papa veći deo života nije proveo u SAD, bio je dugo u Latinskoj Americi, ali i u Rimu. Mi smo i tražili kandidata koji ima iskustvo sa bar dva kontinenta", istakao je Nemet.

Govoreći o odnosu novog pape prema događajima u svetu, ali i u našem regionu, Nemet je naveo da veruje da je došlo vreme da se smiri rat u Ukrajini i u Gazi.

"Papa je u prvom obraćanju rekao da hoće da se bori za mir. Umorili smo se od zla i treba iskoristiti ovaj trenutak. Trebamo mir, i ako možemo pronađimo ga", naglasio je Nemet.