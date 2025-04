ČAST I OBAVEZA ZA LADISLAVA NEMETA: Prvi kardinal u istoriji rođen u Srbiji učestovaće u izboru NOVOG PAPE

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet, prvi je kardinal u istoriji rođen u Srbiji (Odžaci, 7. septembar 1956. godine) i on će učestvovati u Konklavi koja će izabrati novog papu.

Nakon smrti pape Franje, sledi period od devet dana žalosti u Vatikanu, nakon čega se u roku od 15 dana organizuje zasedanje Konklave, koja po tradiciji vrši izbor novog poglavara Katoličke crkve.

Pravo glasa u konklavi imaju svi kardinali mlađi od 80 godina, a njih je trenutno 138. Iz Beogradske nadbiskupije je za Telegraf.rs potvrđeno da će "kardinal Nemet učestvovati u Konklavi, kao i da se očekuje da njeno zasedanje krene početkom maja".

Beogradski nadbiskup i metropolit, kardinal Ladislav Nemet predvodio je danas misu zadušnicu za papu Franju, saopštila je Beogradska nadbiskupija i metropolija na svom Fejsbuk nalogu.

Upravo je upokojeni papa Franja nadbiskupa Ladislava Nemeta kreirao za kardinala 7. decembra prošle godine. Kardinal Nemet koji govori mađarski, srpski, engleski, nemački, poljski, italijanski i hrvatski jezik, ranije je bio biskup Zrenjaninske biskupije. Na tu poziciju ga je imenovao papa Benedikt XVI u aprilu 2008.

Vatican 🇻🇦: For the first time in the history of the Catholic Church an archbishop from #Serbia has been inaugurated as a cardinal.



At the ceremony in the #Vatican, Pope Francis inducted former Archbishop of Belgrade, Ladislav Nemet, into the post of cardinal, making him the… pic.twitter.com/ojRRm0Kdz6