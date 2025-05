ON MOŽE DA BUDE NAJVEĆE IZNENAĐENJE NA IZBORU NOVOG PAPE! Jednim potezom je uspeo da rasplače svet, bio spreman da RIZIKUJE ŽIVOT

Kardinal Pjerbatista Picabala, latinski patrijarh Jerusalima, može da postane najveće iznenađenje na konklavi za izbor novog pape, koja je počela juče.

Kardinal Pjerbatista Picabala

Rođen je u Bergamu, u severnoj Italiji, ali nakon 35 godina provedenih daleko od doma kaže: "Većinu vremena nemam pojma o čemu ljudi u Italiji pričaju".

Najmlađi kandidat za papu

Jedna od tih tema razgovora u hodnicima Vatikana je i sam Picabala. Mlađi za deceniju od kandidata koji se smatraju vodećim u trci za novog papu, prvi jerusalimski kardinal ipak se pojavio kao intrigantna mogućnost, gurnut u centar pažnje zbog istog rata u Gazi koji ga je primorao da se suoči sa teškim pitanjima o veri i čovečanstvu.

