Ovaj kardinal je glavni favorit da bude izabran za novog papu: Kladionice su objavile kvote

Na kladionicama italijanski kardinal Pjetro Parolin važi za favorita za novog papu.

Parolin (70) je od 2013. godine državni sekretar Vatikana i najviši je član konklave koja bira papu, a smatra se i razumnom i umerenom figurom unutar katoličke crkve, piše Indipendent.

Kao još jedan od favorita je i kardinal Peter Erdo iz Mađarske, poznat i kao bivši predsednik Saveta biskupskih konferencija Evrope, ali i po tome što je pobožni marijanac, što znači da svoju praksu posvećuje Mariji, Isusovoj majci.

On je vodeći kandidat na konzervativnom krilu Rimokatoličke crkve i smatra se da bi mogao biti glavni izazivač kardinala Parolina na ranim glasanjima u konklavi.

Ovaj 72-godišnji Mađar je poznat kao konzervativniji glas u crkvi, jer se protivio praksi da se razvedeni ili ponovo venčani katolici pričešćuju zbog svog verovanja u neraskidivost braka, a uporedio je i čin primanja izbeglica sa trgovinom ljudima.

Među favoritima je i kardinal Luis Antonio Talje, Filipinac koji je postao kardinal, i koji bi, ukoliko bude izabran, bio prvi papа iz Azije.

On trenutno obavlja funkciju pro-prefekta Sekcije za prvu evangelizaciju Dikasterija za evangelizaciju, a kardinalom ga je imenovao papa Benedikt XVI.

