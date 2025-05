Lučić u Severnoj Mitrovici: Snažno stojimo iza zaposlenih uprkos Kurtijevim pritiscima

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić je, tokom posete Severnoj Mitrovici, poručio radnicima te kompanije da ona snažno stoji iza svojih zaposlenih, uprkos sve većim pritiscima administracije Aljbina Kurtija koja, kako kaže, nastoji da oteža rad srpskih institucija, uključujući i Mts d.o.o.

Lučič je u Severnoj Mitrovici obišao poslovnicu Mts-a, gde je razgovarao sa zaposlenima i korisnicima koji su bili u prostoriji. On je naveo da kompanija izuzetno dobro posluje na Kosovu, te da pokriva preko 30.000 domaćinstva.

„Danas posećujem radnike, kako bih im pružio ličnu podršku i poslao poruku da naša kompanija stoji iza njih. Mts d.o.o. izuzetno dobro posluje, imamo preko 250 zaposlenih i 30.000 domaćinstva kojima pružamo usluge. Svesni smo svi u zadnje dve godine, kada su probali da nas ugase, da postoji pritisak Kurtijeve administracije da nam oteža rad. Kako je u ovoj nervozi, očigledno, Kurtijeva administracija krenula da napada srpske institucije, očekivano je da će opet nama pokušati da otežaju rad, ali sam potpuno siguran i zato sam došao, da pošaljem poruku da ćemo sprečiti bilo kakvo remećenje rada naše kompanije od strane te administracije“, kazao je Lučić.

Kako je naveo, upravo zbog toga 21. i 22. maja, imaće nekoliko sastanaka u vezi razrešenja ove situacije sa novom američkom administracijom, zbog problema koje imaju kao kompanija na Kosovu.

„Opet ću pokrenuti pitanje treće licence, kako bi to konačno završili i korisnici dobili kvalitetan 5G signal i uspeli da na čitavoj teritoriji KiM imamo najkvalitetniji signal. S obzirom da imamo izuzetnu podršku američkih i evropskih institucija za razvoj 5G na Zapadnom Balkanu, siguran sam da će nam pomoći i ovog puta, i da ćemo do sledeće godine to završiti, pošto je to u interesu svih“, istakao je Lučić.

Kako navodi, revolucija u razvoju 5G je bitna, a na teritoriji Kosova, jedina sposobna da je razvija kompanija Mts.

„Oni to dobro znaju, i zato Kurtijeva administracija pokušava da uspori ili da nikad ne da treću licencu, a mislim da je to realno nemoguća stvar. U jednom trenutku će morati dati treću licencu“, zaključio je on.

Poručio je svim korisnicima da će ova kompanija nastaviti neometano da funkcioniše, pružajući im neometan signal, uz unapređenje servisa i usluga.