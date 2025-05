KAKO NAS SVE VARAJU TRGOVCI? Svi nasednemo na ove trikove, sve unapred smišljeno

Način na koji su proizvodi raspoređeni u supermarketima nije nimalo slučajan – svaki detalj u trgovini ima svoju svrhu.

Već pri samom dolasku pred ulaz u prodavnicu, potrošače dočekuju artikli koji nisu tu nasumično, već su pažljivo postavljeni kako bi podstakli dodatnu kupovinu.

Od uređenja enterijera i odabira rasvete, pa do rasporeda artikala i prisutnosti određenih mirisa – sve je isplanirano kako bi uticalo na ponašanje kupaca. Cela prezentacija oslanja se na psihološke mehanizme koji podstiču impulzivnu ili planiranu potrošnju. Nije slučajno ni to što su gotovo svi supermarketi organizovani na sličan način – to stvara osećaj poznatosti i olakšava snalaženje u prostoru.

Primenjuju se razni jednostavni, ali efektni trikovi. Na primer, proizvodi višeg cenovnog ranga često se nalaze tačno u visini očiju, dok su povoljnije alternative ili robne marke smeštene niže ili više, izvan prvog pogleda. Čak i ono što se nalazi ispred trgovine ima svoju logiku – u toplijim mesecima tu je i zemlja za cveće, dok zimi dominiraju so za posipanje i drva za ogrev.

Mnogi trikovi

Iako se velike vreće tih proizvoda možda ne čine posebno atraktivnima, njihov položaj ispred marketa nije slučajan. S obzirom na ograničen prostor unutar trgovine, izlaganje glomaznih artikala na policama bi zauzelo veliku površinu, smanjilo preglednost i potencijalno zaklonilo druge proizvode. Spoljašnjii prostor zato služi kao logično rešenje – proizvodi su odmah uz kolica, lako dostupni za utovar, a njihova težina dodatno otežava krađu.

Trgovci pritom vode računa i o tzv. “putanji kupca” – smeru kretanja kojim većina ljudi prirodno ide kroz prodajni prostor. Po pravilu, kupci skreću ulevo nakon ulaska, stoga se proizvodi visoke marže često postavljaju upravo na toj strani. Pekarski proizvodi, s mirisom sveže pečenog hleba, često su odmah na ulazu, jer pobuđuju ugođaj i otvaraju apetit.

Takođe, proizvodi za svakodnevnu upotrebu poput mleka, jaja i hleba obično su smešteni na suprotnom kraju trgovine. Na taj način kupac mora da prođe kroz veći deo prostora i pritom je izložen brojnim drugim artiklima, što povećava šansu za impulzivnu kupnju. Slično važi i za promocije – proizvodi na akciji često su postavljeni na krajevima redova kako bi ih bilo što teže zaobići.

Ni ambalaža nije zanemarena. Jarke boje, privlačne etikete i pozicioniranje na “toplim zonama” police dodatno utiču na odluku kupca. Sve zajedno čini složen, ali vrlo efikasan sistem koji je daleko više od običnog razmeštaja robe – reč je o marketinškoj strategiji koja koristi znanja iz psihologije, dizajna i ekonomije kako bi povećala potrošnju bez da to sami primetimo.

Autor: D.B.