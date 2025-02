Otvorio joj dušu: Gastoz progovorio o svojoj braći, Anđeli otkrio sve detalje (VIDEO)

Načuljila uši da isprati svaki detalj!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić osamili su se na svom krevetu, a on joj je otvorio dušu o svojim porodičnim odnosima, pričao o braći i planovima za budućnosti.

- Šta li radi moj burazer? - pitao je Gastoz.

- Možda ide na posao. e l' društven kao ti? - pitala je ona.

- Mnogo se promenio otkako živi sa mnom. On ima ogromno poštovanje prema meni, tako je vaspitan. Ja kad sam bio sa jednom malom prenosila mi je šta priča, slagao se da nisam normalan. On je sad malo više m*da proprimio kad je krenuo da radi. On se dobro pokazao, za njega zime nema. Poenta je nešto naše da otvorimo, pokupio je zanat sa svih strana. Na meni je samo da ulažem i da ga pustim - govorio je Gastoz.

- Šta je on po profesiji? - pitala je Anđela.

- Pa ne znam šta jepo profesiji, radio je u firmi, a sad konobariše. Zanima me da li je prodao auto i da li se ugojio... Nije on mršavam, stalno je u pokretu i kapiram da mu je sad još jače. On se promenio psihički, poprimio je jer radi u galanteriji - rekao je Gastoz.

- Pa saživiš se i poprimiš neke stvari. Gde je živeo pre nego što je došao kod tebe? - pitala je Anđela.

- U Trućevcu, selu pored Despotovca. Sigurno se uzdigao i to mi je cela poenta priče. Malo da promeni stajling i sve i hvata fore od uspešnijih ljudi. Šta li mi radi drugi burazer? On će da se ženi pre mene. Znaš kako mu je lepa snajka, kao lutka. Pije rakiju, jede belolučenu paprikum, ma car. Bivša mu se udala i to smo ispratili, baš je bio dugo sa njom. Upoznao je onda ovu malu i mala je car. Kulturna je, nije seljanka neka, skroz je kul i lepa. Baš su se našli. On je sad kod nje, radi i verujem da mu je baš dobro. Ona ga baš voli, samo da ne napravi neko sr*nje jer je isti kao ja. Baš se zaljubio - nastavio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić