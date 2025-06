Ćao, manipulatoru! Gastoz otvorio dušu o emocijama prema Anđeli, ona sve pogazila i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Zauvek odsvirala kraj!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li ti nedostaje Anđela, ali nemoj da budeš ironičan nego odgovori iskreno? - glasilo je pitanje.

- Nedostaje mi, 92% lepih slučajeva i momenata koje smo imali. Niko neće da mi veruje, ne znam koja emisija je bila, želeo sam da kažem da mi nedostaje, ali ona je nešto pričala i onda me iznervira i ja joj vratim duplo. Okej je sad što u izolaciji glumimo da smo mrtvaci. Imao sam juče stan up u izolaciji, pevao sam joj tri refrena i cerekao sam se tri minuta i ona je samo rekla "Bože". Ne znam kako je izdržala, ali mi je jutros donela vodu - govorio je Gastoz.

- Jesam, naravno donela bih bilo kome - dodala je Anđela.

- Nedostaje, ali šta je tu je. Možemo lažno da smejemo, ali šta je tu - rekao je on.

- Ovo mi je večeras veče komedije sa njegove strane. Razumem šta priča, ali ga dobro poznajem. Naravno da ti je posle toliko vremena čudno da ne provodiš vreme sa nekim, ali sam previše njega upoznala da bih poverovala u bilo koji vid emocije prema meni. Ja vidim da se on ohladio. Neka pravo svoje planove, ja gledam sebe. Jedva čekam da uživam kod kuće jer mi emocije prema njemu stvaraju stres. To je on i ovo kad nema neko da mu guši prirodu. Ne želim da izađem napolje i da razmišljam gde je i šta je. Ohladiću se kad budem izašla i kad ga ne budem videla neki period. Iskreno, boli me uvo i ne želim da pričam sa njim jer mi radi emocija, a ne razum. Kad ga izmarširam bude mi žao, ali kad razmislim nije mi žao jer bih pala opet na njegovu manipulaciju. Toliko je vešt manipulator i ne može da podnese kad imam čvrstu odluku. On je svestan da nećemo razgovarati, zbog toga peva i dobacuje. Ćao, manipulatoru - pričala je Đuričićeva.

- Mislim da sa obe strane ima nedostajanja. Svakodnevna dešavanja im nedostaju i nije moguće da nedostaju jedno drugome - dodao je Karić.

- Ja ne verujem u Anđeline priče da ima emocije i da drži stav, mislim da je savršeno boli ona stvar za Gastoza i da je fokusirana na plasman. Verujem da Gastozu nedostaje Anđela. Ja više ne verujem u njene emocije, on mi je iskreniji. Možda će da popričaju, ali ta veza nema perspektivu čim je ona urušila poverenje. To je bila neka poslovna saradnja, Anđela je bila jako odbojna, to je neka veza zatvor. Vidim po Gastozovoj rekaciji da je ponovo prodisao i da se vratio u period da je opet vedar, srećan, nasmejan i druželjubiv. Dok je bio sa Anđelom bio je loše i tmuar, a Anđela uživa, sunča se, nap*šava nas i pravi žrtvu od sebe - komentarisao je Uroš Stanić.

Autor: A. Nikolić