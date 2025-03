PUČE VEZA ANELI I LUKE: Provalila šta joj iza leđa radi sa Sandrom, nastao opšti karambol! (VIDEO)

Odsvirala kraj!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Ahmić oko haosa koji je nastao kad je za 8. mart stigao poklon za Sandru Obradović od oca Luke Vujovića.

- Šta te je više zabolelo vrednost tih poklona, to što ti nisi dobila ili ljubomora? - pitao je Milan Milošević.

- Nije poenta da li su skuplji ili ne. Meni je draže što sam nokte dobila od Lukine mame, nego bilo šta. Meni bi bilo isto i da je poslao buket ruža. Meni je to nepoštovanje mene, a Luka se u tom trenutku smeje. Trebao je da kaže da to nije bilo u redu - pričala je Aneli.

- Ti kad si dobila parfem po 100 puta si ponovila "Hvala Lukinoj mami". Dopuštaš da ti vređaju oca. Nemaš poštovanja prema meni, ni prema roditeljima - umešala se Sandra.

- Ti vrešaš sina od tog oca. Neću da te vidim u životu - odbrusio je Luka.

- Onda prestani da buljiš u mene - poručila je Sandra.

- Njemu je drago zbog oca - rekla je Aneli.

- Čovek nikad nije bio u medijima za 60 godina, a majka jeste i to im je bio razlog razvoda. Ja sam rekao s obzirom da poznajem svog oca to me nije začudilo. Kad sam bio napolju on je meni rekao da ga je dirunulo što je Sandra tako reagovala na moju diskvalifikaciju i tad je pustio suzu. Kad sam saznao da se vraćam i da neću ulaziti u taj odnos, on je rekao da se ne meša, ali da se držimo zajedno i da se družimo - pričao je Luka.

- Bilmezu, ne umeš ništa pametno da kažeš, bolje sedi i ćuti - rekla je Sandra.

- Kad sam ulazio nisam hteo da joj ponesem poklone, on me je naterao i ona zna da je to bilo od oca. Mama za Sandru nije poslala poklon, jeste je pozdravljala u čestitki. Našao sam se u neprijatnoj situaciji. Ja bih razumeo da je poslao i Aneli i njoj - nastavio je Luka Vujović.

- Tu uvek ima problema ako te ne prihvate i tu nema sreće. Njega boli briga, bitno mu je šta tata priča i zašto daje izjave. Đedović je za sve bio u pravu i Mića isto - rekla je Aneli.

- Tvoj otac očigledno smatra da treba i dalje da te vređam i to mu ne smeta - dobacila je Sandra.

- Videćemo. Možda je šalje jer je njegov sin nju povredio, nije ispoštovao i ostavio je. Devojka me ne zanima kad me ovako vređa - govorio je Luka.

- Kad ga ovako vređa, znači zanima ga - dodala je Aneli.

- Pa naravno. Ja sa njom ni reč ne bih progovorio, ne znam na šta aludirate - rekao je Luka.

- Mene osećaj nikad ne vara, ja sam prošle godine za sve pogodila. Ovaj osećaj mene opet ne vara, biće zajedno i napolju - govorila je Ahmićeva.

- Ne zanima me tvoj osećaj. Ja sam svoja osećanja jasno pokazao, što se mene tiče široko ti polje do mile volje. Prati svoj osećaj... Eto, Aneli me je ostavila - dodao je Luka.

