Izgubila sam volju i želju, više nema borbe: Ena digla ruke od ljubavi sa Pejom, priznala koliko su je zabolele njegove reči! (VIDEO)

Odsvirala kraj!

U emisiji "Pitanja novinara" Ena Čolić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem o odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Koliko te je zabolela Pejina rečenica "Sram te bilo kakvu majku Mateja ima" - pitao je Darko.

- Jako. Svaki put kad ustane on me ponizi, pa i danas. On je ustao i rekao da sam problematična i da lajem, a možete da zamislite koliko me je zabolelo. Zbog toga više nikad nećemo biti zajedno. On ima mišljenje da kad on hoće da bude sa mnom da ja menjam priču, bilo je tako do sad. Trenutno se ne kompleksiram, odlučila sam. Njegovi roditelji su bili protiv nas, rekla sam da se pomirimo samo ako ćemo zauvek biti zajedno, bili smo četiri dana - govorila je Ena.

- Koje obećanje ti je dao, a nije ispunio? - upitao je Darko Tanasijević.

- Govorio je da me voli najviše na svetu, da to nikad nije osetio. Opisivao je našu budućnost, zajedno smo komentarisali. Sad kad se kune ništa mu ne verujem, pogotovo kad nema teških reči. Izgubila sam volju i želju, nema više borbe u meni. Ja sam se odaljila od Rajačića, a on od Aneli nikad nije, a da ne pričam tek o Ani Spasojević. Ona je kao njegov prijatelj, a protiv našeg odnosa je. Sve sam uradila da on bude zadovoljan i da pokažem da se kajem za svoje greške - rekla je Ena Čolić.

- Koliko te je pogodilo to što je Peja rekao da mu je preseo s*ks sa tobom? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je katastrofa. Gastoz mi kaže da nije u redu da ja to ističem pred svima, a on je to rekao pred milionima. Kad god su ljudi ustali da ga napadaju, prva sam skočila da ga branim - odgovorila je Ena.

Autor: A. Nikolić