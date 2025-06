Ja sam mnogo jaka žena: Ena Čolić digla ruke od ljubavi sa Pejom, pa žestoko raskrinkala Mimu i njene kvarne namere! (VIDEO)

Više nikog ne štedi!

U toku je radio-emisija ''Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Jovana Pejića Peju i Enu Čolić. Ona se na samom početku dotakna sukoba koji je imala sa bivšom drugaricom Milenom Mimas Šarac.

- Mima mu je rekla da me je spasila i da treba da mu se zahvali. Juče je rekla devojkama da će da me provocira 24 sata, to radi zbog Rajačića kojem sam ja skrenula pažnju da ne mogu da sedim pored njega zbog nje, a on mi je rekao: "Koja Mima? Imam oseaj da sam ga gurao u rezač". Malopre je na bazenu pitala Aleks da jedu specijalitet koji je spremao Peja - govorila je Ena.

- Da li je ona lažna prema Gruji? - pitao je Terza.

- Teško mi je u to da poverujem. Ja sam njoj pričala kako će joj biti kad bude slobodna napolju, a ona se ipak pomirila sa njim - dodala je ona.

- Ja ću sa Grujom sigurno da idem na pecanje, a sa Enom sam rekao da ne želim da se viđam posle ovoga - rekao je Peja.

- Ja se prisećam ko sam, trebala sam mnogo ranije da imam svest o tome. Ja sam svesna, ali nisam u svakom mometu postupala na taj način. Prisećam se ko sam, na prvom mestu sam majka najboljem dečaku i ne želim više da se ponižavam. Ja sam mnogo njega zavolela, ali bilo je dosta svega i previše sam se dala, a ovaj odnos nije ni za šta - pričala je Ena.

- Ne želim da se mirim, izvini mi ništa ne znači u životu. Ne verujem da ću sa bilo kim da sedim napolju i zato sam i rekao da idem ne pecanje sa svojim ljudima i svojom porodicom. Imam ljude koji su prošli test i sa kojima ću sigurno da se vidim - govorio je on.

- Muškarac kojem može neko u ovoj količini da napuni glavu da ima ovaj stav meni ne treba jer ja sam mnogo jaka žena - dodala je Čolićeva.

- Pejo, šta ti je najveći utisak ostavilo na ovu sezonu? - pitao je Munja.

- To je odnos sa Enom, sve dešavanja. Bilo je lepo i teško, nisam izgubio sebe i to mi je najdraže. Što se tiče nekog jakog događaja sve mi je bilo lepo - rekao je Peja.

- Meni je najlepši trenutak kad mi je došao sin i što su mi se obe sestre porodile, a Jovan i ljubav prema njemu mi je obeležilo učešće - dodala je ona.

