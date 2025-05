Tenzija se ne smanjuje: Gruja ponizio Mimu, Marko Stefanović sasuo sve Eni Čolić (VIDEO)

Niko nikog ne štedi!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Milovanu Miniću.

- Na mesto broj jedan ću da navedem Enu jer mislim da se pogoršala. Broj dva Peja koji je ovde bio kulturan i ljubazan, nije vređao, a razlog neka bude kolektivno psovanje majke. Broj tri Aleksandra koja kad je ušla ovde je imala lep starta, ali je sve krenulo nizbrdo - rekao je on.

- Đole, Sanja i Marko u paketu - dodala je Jelena Ilić.

- Prvo mesto Dačo, mislim da je kulturan, ali ga je poneo rijaliti. Drugo mesto Aneli, prošle godine nije psovala, a ove godine je to sebi dozvolila. Treće mesto Dragana - govorio je Munja.

- Prvo mesto Mića jer je on mene savetovao kad sam pričala da ga k*rindžaju u zatvoru, a onda je to isto rekao Gastozu. Rekao je Anđeli da joj je tata gej, a on mi je rekao kad su meni takve stvari govorili da ne uzvraćam, a on je to uradio Gastozu i Anđeli. Drugo mesto Luka jer mislim da se p*pišao po svojoj porodici, on se kleo u svog sina da više neće biti sa Aneli. Treće mesto Aleksandra koja je ovde došla komentarisala, a onda pokazala da je običan k*rava - govorila je Džordi.

- Na prvom mestu Mima jer je znam iz spoljnog sveta, ona je prema meni bila najispravnija, a ovde katastrofa. Totalno nepoštovanje, a spolja si imala ogromno poštovanje. Dačo je ovde pričao lepe stvari o sebi, da mu je otac ostavio sve i svašta, a da se on bori za svoj dinar. Delovao je kao normalan dečko, imao odnos sa Sofi, a mislim da ga je rijaliti promenio i da je otišao u pogrešnom smeru. Treće mesto Ena, mi smo provodili vreme, jeli i pričali o normalnim temama, a onda mislim da ju je isto poneo rijaliti - pričao je Nikola Grujić Gruja.

- Prvo mesto Ena Čolić, to sam ti zamerio i na nominacijama dok moja devojka nije ovde. Rekao sam da ti alkoholisanje ne priliči kao majci, dovela si svoju lojalmnost u pitanje. Na drugom mesto će da mi bude Mima. Treća osoba Dača - dodao je Marko Stefanović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić