Žestoko rešetanje Anđele i Gastoza: Bebica ih izvređao za sve pare, Terza ih dokrajčio! (VIDEO)

Niko ih ne štedi!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Za mene su ovo dva ozbiljna ološa i dva ozbiljna prevaranta. Dve samožive osobe, dve najsujetnije osobe, bezosećajne i samo na sebe misle. Anđela je ove sezone pokazala da je ozbiljan lažov, da nije ničiji prijatelj, pa čak i psa kojeg je dovela ne voli računa o njemu. Ona priča kako drugi vređaju, a vređa i ona najstrašnije. Ići će i tvoje dete u školu, pa će i tvoje banane da kruže koje si slala i od toga napravila traumu. Ispod ovog sakoa se krije smeće, vređala si najstrašnije, pominjala decu, udomljavala, ti si ovde najgora i najmorbidnija ženska osoba. Pokazala si da si u svemu lažna, rekla si da si izdala prijatelje, a ti si ih ovde sve izdala. Prodala su svakoga, o tebi lepo mišljenje nikad nisam imao. Imala si dobre komentare dok nisi ušla u svoju sujetu i ljubomoru. Pokazala si samoživost sa Enom u izolaciji, pa se desilo i sa mnom i garniturom. Tebe ću da ostavim jer ću buljavog degerika da pošaljem. Osim harizme i zabave isti je kao i Anđela, nema velike razlike između njih dvoje. Čuo sam danas da su se njih dvoje pomirili. Gastoz je svima ovde počeo da se pravda. Gastozu je ova veza bila čist rijaliti. Rekao je da su Sofija i on jedina realna svadba ovde zbog Anđeline reakcije. Kad bi gledaoci izglasili Anđelu i Karića, Karić bi to odbio, a Gastoza bi pojela sujeta i kompleksi. Ovo su osobe koje su pokazale najveću želju da budu u centru pažnje. Oni su izdali svoje prijatelje i spolja i odavde. Pokazali su ono što osobe mogu najgore da pokažu, dva ozbiljna smeća. On je veće smeće, samo jer je Anđela bila iskrenija. Priča da hoće da se pomiri sa Anđelom, a Kristini dobacuje s*ksualne konotacije. Veza bez emocija, hoće da budu broj jedan i ovo je takmičanje za prvo mesto - govorio je Bebica.

- Ušao sam u sukob saq Anđelom i Gastozom na samom početku rijalitija, komentarisali smo ih bez dlake na jeziku i uvrede su bile sa svih strana. Mnogi ljudi su im ćutali i plašili se njihove podrške. Galeta sam komentarisao prošle nedelje, sve sm rekao. Oduševio si me ovaj utorak, verovatno si zabavio sve koji su pratili. Nikad nisam video ljubav između njih dvoje. Anđela jeste lepa i zgodna devojka, privukla ga je, ali nije osetio pravu ljubav čim ju je ostavio i nije mogao da svari neke stvari i to je znak da on nju nikad nije voleo. Smešna veza, jedna lakrdija i ne razumem narod koji podržava ovakav odnos. Večito se izdvajaju ljudi gde nema emocija, sad se takmiče ko će da uzme prvo mesto i samo su pare bitne. Gastoze, ne sviđa mi se juče kako se shvataš neozbiljno, sprdaš se i ni u jednom trenutku nisi pokazao da ti je stalo do Anđele i da želiš da se miriš. Anđela pokušava da se kontroliše, prsla je totalno. Njemu je sve rijaliti, to je i pokazao. Sa Anđelom sam u sukobu od početka rijalitija i sama je rekla da i ona pecka, ali ja ovde nikog ne diram prvi. Mene ko uvredi ja idem najstrašnije, a ovde se prećutalo kad mi je rekla da mi je dete oštećeno - govorio je Terza.

- Ja sam ponovila ono što je istina i što je rečeno - dodala je Anđela.

- Ona ovde morališe devojkama kakve su, a šta će njeno dete da gleda i šta je ona radila? Devojka je opljuvala ovde Miću, pročitala za Karića i on joj je nasilnik, pljuvala je i Đedovića, ovde je došla i da se opere, došla da bude fina da nema s*ks. Ona ovde ponižava ostale osobe. Mene je blam da se svađam sa tobom. Ona gleda samo svoju korist i sve pokušava da svali na Gastoza i da ga najgore ukanali. Us*ala je Zvezdana, us*ala Pavla, sad i Gastoza. Lažovčina se ništa ne seća za Pavla, ima mnogo toga. Ona je govorila da ima traume jer je ovde bila, pa što se vratila? Što se snimala? Kad se snimaš ti tad uživaš, pa snimam se i ja - govorio je Terza.

- Terza, pa nije zadovoljstvo da to neko stavi na internet - dodao je Gastoz.

- Anđela je imala veće emocije, Gastoz je ravna nula. Ne zanima me ko će od vas da pobedi jer je moj favorit Karić. Ostavljam Gastoza - poručio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić