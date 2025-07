Hoće da se opere od Zadruge 6: Mateja siguran da Anđela preko Gastoza od sebe pravi žrtvu, Bebica je prozvao najvećom KRPOM I PAĆENICOM! (VIDEO)

Večeras ih niko ne štedi!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Mateju Matijevića kako bi otkrio šta je sinoć pričao o Anđeli Đuričić u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem.

- Kad se sve izdešavalo u "Zadruzi 6" tad su se masovno šerovali moji klipovi kad sam rekao da je Anđela robot koji može da se našteluje. Moju teoriju je potvrdila ove godine kako se naštelovala da neće imati s*ks i da će da se opere svega od "Zadruge 6". Ona smatra da su ti postupci bili vrlo loši - rekao je Mateja.

- Ti si uhvatiš za nešto i rokaš. Ne pere se ona od s*ksa nego lošeg ponašanja i ponižavanja - dodao je Gastoz.

- Šta ti očekuješ da kažemo kad ti kažeš da ne želiš da te on ljubi, a onda ovde kažeš da ne možeš jer imaš emocije? Što ne razgovaraju sa strane nego samo za stolom? Ja verujem da 99% ljudi je saglasno sa mnom da između njih ne osećaju emocije. Ja njih nisam video tri puta da se ljube. Ja kad postavim paralernu situaciju šta je bilo sa mnom i sad kad iznosi teoriju o žrtvi i ja onda kažem jer ne vidim emocije i da je sad u pitanju borba dva favorita za 100.000 evra, o čemu da pričamo? Bili su u ljubavnom odnosu koji je krš, nema emocija i sad im se pale lampice šta treba da se radi za prvo mesto - govorio je Matijević.

- Ustanovili smo da je Gastoz odavno folirant. On kaže da da nasamo pričaju fluidno, a on kaže na intervjuima istinu. Jasno je da ne može očima da je gleda, a kad imaš emociju ne možeš da kažeš da joj poljubac smeta. Ona je jedna krpetina i paćenica kao što je i bila. Ona se ništa nije promenila, samo joj malo treba da prebaci da krene da trči. Kad ju je na nominacijama prozivao da je lažov ona je otišla i sela kod njega. Jasno je da su foliranti i da emocija nikad nije postojala. Anđela zna kad treba da plače, on pravi izgubljene fače, a ustvari on najviše čeka kraj samo da je više ne gleda u ovom prostoru - pričao je Bebica.

Autor: A. Nikolić