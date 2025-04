Bez dlake na jeziku! Karić daje sve od sebe da nađe argument da OSPORI vezu Anđele i Gastoza, Nenadu ništa nije jasno: Daj bre, nemoj da... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje pročitao je Stefanu Kariću.

- Rekao si u pabu dokazaćeš Anđeli da si bio u pravu sve za Gastoza, zašto se trudiš da joj toliko dokažeš - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se da sam rekao da ću njoj bilo šta da dokazujem, ali verovatno za to da smatram da je s njegove strane fejk...Nije mi ništa krivo, mislim da je i ona svesna nekih stvari, e sad što ćuti. Kada je Keti ovde bila na slikanju i kada je neko dobacio: "vidi kako ga je zagrlila", ona je rekla: "neka je ide danas kući" - rekao je Karić.

- Ja sam njemu govorila stvari koje sam imala, sa njom sam se svađala. Da uporedi to za Keti i moj odnos sa Nenadom - rekla je Anđela.

- Ako si svesna nekih stvari, onda mi je čudno, tih grešaka u vašem odnosu, mislim da bežite od toga - rekao je Stefan.

- Ja da mislim da je on fejk, ja bih to osetila. Da li sam sumnjala u njegovu emociju kada je pravio probleme?! To sam i govorila ovde, mislila sam da nije normalan, ali kada je prestao da radi stvari koje meni smetaju...Ja ne sumnjam u njegovu emociju, samo me nervira i kažem mu: "Je l' moguće da mi ovo radiš?", zašto bi neko od septembra meseca pričao ovako o meni, kao da nema nijedna druga devojka s kojom bi mogao da bude - rekla je Anđela.

- Stvarno se drastično poboljšao vaš odnos, smirili ste te neke varnice i vatru koja je bila između vas, ali komentarišem sve do njegovog rođendana, gde mi je bilo nelogično da ti opraštaš i da se vraćaš - rekao je Karić.

- Ja sam njemu svaki dan zamerala, šta god da uradi ja mu istog trenutka zamerim. Nelogično mi je da vidiš kod svih parova emociju, a kod nas ne - rekla je Anđela.

- Ne, ja sam rekao da ne vidim emociju ovde ni kod koga, da su svi fejk, osim za Mateju i Sofi - rekao je Stefan.

- Ne znam stvarno šta da kažem, svaki put kada ga pitaju, on ima isti odgovor, a vreme ide. Jesmo imali uspone i padove, rekao sam joj oko Nove godine da ćuti i da me zagrli, sve je to prošlo, ona me sada čini celim. Navodi mi Keti i sliku i ovo, daj bre nemoj da me zaj*bavate - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić