Bez dlake na jeziku! Anđela progovorila o Uroševim provokacijama Gastoza i uplitanju Sofije, pa priznala: Mene svaka KOŠTA, a ne... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić.

- Hipotetički kada bi znali da su Snupi i Lilica bili zajedno na sređivanju i da su se super slagali, pošto su psi pametniji od vas dvoje - glasilo je pitanje.

- Hipotetički mi je to preslatko, žao mi je što nisam imala priliku to da vidim. Da su pametniji nas dvoje, to nije teško - rekla je Anđela.

- Mi se toliko volimo, da je na njenom prvom izlaganju, moja devojka rekla meni da mi ništa ne veruje. Ja nešto kažem, ona ustane i kaže nešto totalno drugo. Ja njoj verujem i verovao sam joj, ali mi je onda rekla da je radila neke stvari da bi me isprovocirala - rekao je Gastoz.

- Nenade, ja pričam, slušaj ti mene...Ja uvek pričam jedno, a to je istina, ti si mi ovde rekao neke stvari po prvi put, a kada si bezobrazan i pokvaren, uvek ćeš dobiti provokaciju da bi na kraju, posle 40 minuta, priznao da pričam istinu - dodala je Anđela.

- Možemo da se složimo da se ne slažemo po nekim pitanjima. Ti pričaj tvoju istinu, tako pusti mene da pričam moju istinu i da pričam ono što osećam - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu.

- Već nekoliko puta si kod Darka rekla da ne vidiš ništa između Gastoza i Sofije, ali da ti jako smeta da se provokacije Uroša lome preko tebe, zašto to ne kažeš za stolom - glasilo je pitanje.

- Ja sam njemu milion puta rekla da uvek ja trpim u tim provokacijama. Svaka njegova provokacija mene košta, ne košta njega, ni osobu koja ga provocira...Ja nikada nisam rekla da mislim da on nema emocije prema meni. Da, nervira me, okej, nek se provociraju, ali nemoj da se lome na meni - rekla je Anđela.

- Da li i dalje stoji pri tome da misli da je bila provokacija moja odevna kombinacija sa nominacija - rekla je Sofija.

- Da, to nema veze sa emocijama, ja ne vidim nešto između vas dvoje, to sam uvek govorila - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić